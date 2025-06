“Ho sbagliato”, Caterina Balivo inondata di critiche: le scuse all’ospite in diretta

News Tv. Nel salotto televisivo de La volta buona, dove il tono è solitamente disteso e confidenziale, è andata in scena una pagina imprevista di televisione. Dopo giorni di critiche e polemiche, Caterina Balivo, al centro di una vera e propria bufera mediatica, ha scelto di affrontare in diretta le conseguenze di un momento poco felice andato in onda la settimana precedente. Una situazione scivolosa, figlia di un’intervista gestita con troppa irruenza, ha spinto la conduttrice a fare un passo indietro e chiedere scusa pubblicamente.

Caterina Balivo nella bufera: l’intervista a Maria Giovanna Elmi

Tutto è cominciato pochi giorni fa, durante una puntata de La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Ospite in studio, la celebre ex annunciatrice e volto della tv degli anni ’70 Maria Giovanna Elmi, invitata – secondo la conduttrice – per parlare anche del suo passato sentimentale.

La Balivo le ha infatti chiesto conto dell’annullamento del suo primo matrimonio. La reazione della Elmi, inizialmente contenuta, ha lasciato trasparire disagio: “Ma sono cose molto personali, no?”. A quel punto la risposta della padrona di casa è arrivata senza filtri: “Mi dicono che ti hanno chiamata anche per questo motivo… Per questo ti chiedo, Maria Giovanna…”.

Balivo nella bufera social

L’ospite ha ribattuto sostenendo che le fosse stato chiesto di parlare di tutt’altro: “In realtà sarei stata chiamata per parlare delle spiagge di Miami”. Replica che ha acceso definitivamente il contrasto, con Caterina Balivo che ha chiuso il discorso con tono secco: “A noi di Miami non interessa, perché abbiamo già le nostre spiagge italiane…”.

Il botta e risposta ha scatenato una pioggia di critiche sui social, dove molti utenti hanno accusato la conduttrice di poca delicatezza e professionalità. Alcuni hanno parlato di “insensibilità”, altri di “mancanza di rispetto per la privacy”. Le polemiche sono cresciute tanto da spingere Caterina Balivo a tornare sull’accaduto, proprio con Maria Giovanna Elmi nuovamente ospite in studio.

