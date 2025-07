“L’Isola dei famosi”, brutto risveglio per Veronica Gentili dopo la finale

News Tv. Ieri sera si è chiusa ufficialmente l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, con la vittoria di Cristina Plevani e la conduzione di Veronica Gentili. Una serata ricca di emozioni, imprevisti e colpi di scena, che ha comunque consegnato a Canale 5 la leadership degli ascolti. Ma, nonostante la vittoria in termini di share, i numeri raccontano un’altra verità: ecco tutti i dati.

Leggi anche: Michelle Hunziker innamoratissima, chi è il nuovo fidanzato: il retroscena sul primo incontro

Cristina Plevani trionfa, ma l’audience non premia

La finalissima del reality show adventure condotto da Veronica Gentili ha ottenuto una media di 1.815.000 spettatori con uno share del 18.40%. Dati che, seppur sufficienti a vincere la serata, rappresentano un chiaro segnale di difficoltà per il format. L’appuntamento conclusivo di questa stagione è infatti il meno visto di sempre, registrando un calo di oltre mezzo milione di spettatori e due punti di share in meno rispetto alla finale del 2024.

Il dato appare ancora più significativo se confrontato con l’andamento complessivo dell’edizione: a eccezione delle prime due puntate e della finale, lo share è oscillato stabilmente tra il 13% e il 15%, con valori assoluti quasi sempre sotto i 2 milioni di spettatori. Numeri che non possono non far riflettere sull’eventuale rinnovo per la prossima stagione.

Social divisi: applausi per Cristina, dubbi sul futuro

Sui social, l’accoglienza del pubblico è stata piuttosto variegata. Se da un lato Cristina Plevani ha ricevuto numerosi complimenti per il suo percorso umano e la vittoria finale, dall’altro molti telespettatori si sono chiesti se il programma tornerà nel 2026. Il calo costante degli ascolti, abbinato a una narrazione che ha fatto fatica a coinvolgere, lascia infatti più di un dubbio sul futuro del reality targato Mediaset.

La serata del 2 luglio, d’altronde, era tutt’altro che “morta”: nonostante il periodo estivo, il prime time televisivo ha visto la presenza di diverse proposte forti. A tenere testa all’Isola ci ha pensato soprattutto Federica Sciarelli su Rai 3 con Chi l’ha visto?, capace di conquistare 1.449.000 spettatori e l’11.60% di share. Un risultato solido, che conferma la tenuta del programma anche nella stagione estiva.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva