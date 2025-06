L’isola dei famosi, decisione inaspettata da parte di Mediaset: cosa succede

Si accendono i riflettori sull’Isola dei Famosi, ma Mediaset si ritrova a fare i conti con una realtà scomoda. Nonostante gli sforzi di produzione e un cast presentato come “dirompente”, il pubblico sembra non aver risposto come sperato. I dati parlano chiaro: l’ultima puntata ha registrato uno share del 13,30%, con appena 1.728.000 telespettatori sintonizzati. Numeri ben lontani dalle aspettative, che fanno suonare i campanelli d’allarme a Cologno Monzese.

Il programma, che una volta era considerato un pilastro della programmazione serale di Canale 5, ora fatica a tenere alta l’attenzione del pubblico. Il format non riesce più a sorprendere, e la sensazione generale è quella di una narrazione che fatica a decollare.

Settimana da incubo: sette concorrenti fuori

Ma il vero colpo di scena arriva dal fronte del cast. In questa edizione più movimentata che mai, ben sette concorrenti hanno abbandonato il gioco. Una sequela di ritiri che ha messo in seria difficoltà la narrazione del reality, sempre più simile al diario confuso di un naufrago alla deriva.

Le defezioni stanno creando buchi di trama e tensioni interne, rendendo difficile mantenere una linea narrativa coerente. Tra malumori, stress e dinamiche personali, i partecipanti sembrano più provati che mai, mentre la produzione corre ai ripari cercando nuove strategie per tenere viva l’attenzione.

La nuova mossa di Mediaset: doppio appuntamento settimanale

Secondo le indiscrezioni raccolte da Bubinoblog.it, Mediaset non ha intenzione di arrendersi. Ecco perché ha deciso di giocare una carta inedita: a partire da lunedì 16 giugno, Veronica Gentili tornerà in onda anche il lunedì sera, oltre al consueto appuntamento del mercoledì. Una mossa audace, pensata per sfruttare la serata regina degli ascolti televisivi.

L’Isola dei Famosi raddoppia dunque i suoi appuntamenti: un’iniezione di visibilità in un momento in cui il reality rischia di naufragare definitivamente. Il gran finale, previsto per il 2 luglio, si avvicina, e Mediaset spera che questa strategia possa risollevare le sorti del programma.

