News tv. Massimo Bossetti torna in tv, ecco dove lo vedremo – Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, torna in tv. L’uomo, che ha sempre negato la propria colpevolezza, lo ricordiamo, è stato arrestato e condannato in base a prove scientifiche, tra cui la corrispondenza del DNA trovato sul corpo della giovane con il suo.

Francesca Fagnani torna in prima serata e stavolta fa sul serio. Dimenticate le risate ammiccanti e le pause teatrali. Per il suo nuovo progetto televisivo, Francesca Fagnani cambia registro e scende nei territori torbidi della cronaca nera. Dopo aver conquistato pubblico e critica con l’ultima stagione di Belve, la giornalista più tagliente della TV italiana si prepara a tornare su Rai2 con un programma che promette scintille. E il primo ospite sarà appunto Massimo Bossetti.

“Belve Crime”, dal 10 giugno in prima serata

Martedì 10 giugno alle 21.20 debutta “Belve Crime”, spin-off del celebre talk show, sempre firmato e condotto dalla stessa Fagnani. Prodotto da Fremantle per Rai2, il nuovo format ha un obiettivo chiaro: portare davanti alle telecamere i volti (e le voci) dei grandi casi di cronaca nera italiana. Colpevoli, sospettati, testimoni chiave: a ognuno viene concesso lo spazio per raccontare, spiegare, magari persino ribaltare. «Sul mio sgabello si siederanno persone che, in un modo o nell’altro, erano sulla scena del delitto», anticipa Fagnani. Ad aprire la prima puntata, lo dicevamo, sarà Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio. La sua intervista, registrata all’interno del carcere di Bollate, sarà il primo confronto pubblico esteso con Francesca Fagnani, in cui Bossetti esporrà la sua versione dei fatti.

