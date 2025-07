Mediaset verso la svolta estiva: la nuova strategia di Pier Silvio

News Tv. Una rivoluzione a tutto campo è in atto su Canale 5, e a guidarla è quella “graduale e profonda evoluzione” tanto annunciata da Pier Silvio Berlusconi per la stagione TV 2025/2026. Ma il cambiamento non aspetta l’autunno: già da questa estate, la rete ammiraglia Mediaset propone importanti novità. Un cambio di passo epocale per un canale che finora ha fatto delle repliche la sua comfort zone estiva.

Canale 5 riscopre l’estate: addio repliche

Fino a ieri sembrava impossibile immaginare Canale 5 con contenuti inediti ogni sera nella fascia post-TG5 e nel preserale. Eppure, luglio 2025 segna un’inversione di rotta: niente più Paperissima Sprint, niente più repliche dei game show nel weekend. La Ruota della Fortuna, con la conduzione di Gerry Scotti, ha già esordito con ascolti solidi e conferma la tenuta del brand anche in estate.

Una scelta strategica che mira a rompere l’abitudine – e in parte la pigrizia – della programmazione estiva tradizionale. Un segnale chiaro: Mediaset è pronta a scommettere sulla continuità del prodotto originale, anche fuori stagione.

Dal 21 luglio arriva Sarabanda: preserale inedito ogni sera

A fare compagnia a Gerry Scotti nell’offensiva estiva arriva un’altra leggenda del piccolo schermo: Enrico Papi con Sarabanda, in partenza da lunedì 21 luglio nel preserale. Il programma musicale, che ha fatto la storia della TV generalista tra gli anni ’90 e i primi 2000, si prepara a sfidare Reazione a catena su Rai 1 sette giorni su sette.

Una mossa che evidenzia una precisa volontà editoriale: presidiare anche il weekend, storicamente considerato “di riserva”. La musica-gioco torna così protagonista nella fascia pre-TG, con l’obiettivo di conquistare pubblico giovane e nostalgico allo stesso tempo. Se il rilancio funzionerà, Papi potrebbe consolidarsi come volto fisso del preserale Mediaset.

