Personaggi tv. Addio ad Alvaro Vitali, la decisione de “La volta buona” sull’ex moglie – La notizia della scomparsa di Alvaro Vitali ha scosso il mondo del cinema italiano. L’attore, celebre per aver incarnato il vivace Pierino, ci ha lasciati all’età di 75 anni, vittima di una broncopolmonite recidiva che non gli ha dato scampo. La sua dipartita ha portato non solo tristezza, ma anche un curioso mix di polemiche e imbarazzi.

Leggi anche: “Mi hai tradito con lui ma…”. Addio Alvaro Vitali, solo pochi giorni fa quel messaggio alla moglie

Leggi anche: È morto Alvaro Vitali, il cinema italiano piange il suo Pierino

Addio ad Alvaro Vitali, la decisione de “La volta buona” sull’ex moglie

Alvaro Vitali era stato ricoverato un paio di settimane in ospedale, poi il peggioramento del quadro clinico che non ha lasciato scampo. Ma a far discutere in queste ore è anche Stefania Corona: l’ex moglie era stata ospite a La volta buona poche ore prima della morte dell’attore. E il programma di Caterina Balivo ha dovuto prendere una decisione inevitabile.

Leggi anche: È la resa dei conti per Gi-hun: tutto quello che sappiamo su “Squid Game 3”

Leggi anche: Finite le riprese di “Bridgerton 4”, quando arriva su Netflix: tutte le anticipazioni

Addio ad Alvaro Vitali, la decisione de “La volta buona” sull’ex moglie

L’ex moglie Stefania Corona è stata ospite del programma di Caterina Balivo. Le sue parole non sono state certo di elogio per l’attore defunto. Anzi, durante la trasmissione, ha continuato a esprimere critiche nei confronti di Vitali, sostenendo che lui l’avesse cercata solo per comodità. Come ricostruito dal sito Biccy, Stefania Corona si è presentata a La volta buona proprio martedì 24 giugno non parlando bene di Alvaro Vitali. Lei, che ha deciso di lasciarlo dopo essersi innamorata dell’autista, aveva criticato l’attore, asserendo: “Mi vuole sfruttare. Lui è un bravo attore in tutti i sensi”. E la trasmissione della Balivo ha preso subito posizione.

“Cancellato tutto”, cosa ha scelto di fare “La volta buona”

Come riportato da una firma televisiva del calibro di Massimo Falcioni sul social X, “tensione dalle parti de La volta buona. Il profilo del programma ha cancellato la clip della puntata di oggi nella quale si parlava di Alvaro Vitali con la moglie. Decisivi, forse, i numerosi insulti che erano comparsi a commento. Domani (oggi n.d.r.) comprensibile imbarazzo per la Balivo“. Secondo fonti vicine al programma, la scelta di cancellare il video è stata inevitabile vista la quantità di insulti ricevuti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva