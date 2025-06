Myrta Merlino, brutte notizie dopo l’addio a “Pomeriggio 5”: gelo in Mediaset

News Tv. Dopo una stagione di transizione e attese, il destino televisivo di Myrta Merlino torna a far discutere. La sua uscita da Pomeriggio Cinque non è passata inosservata e le indiscrezioni sui suoi prossimi impegni stanno alimentando tensioni e speculazioni dentro e fuori Cologno Monzese. Nonostante una proposta di “commiato elegante”, qualcosa sembra essersi incrinato nei rapporti con Mediaset. E il gelo interno pare confermare un cambiamento radicale nei piani dell’azienda. Ma cosa è successo davvero? E cosa si nasconde dietro i no secchi di Pier Silvio Berlusconi?

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, Adinolfi irriconoscibile. Pubblico senza parole

Leggi anche: “Vorrei dire una cosa a Meloni”: Iacchetti chiama in causa la premier (VIDEO)

Myrta Merlino dopo “Pomeriggio 5”: la proposta di Lucio Presta

Dietro le quinte di Mediaset, le manovre sulla sorte di Myrta Merlino hanno preso una piega inattesa. Il suo agente, Lucio Presta, aveva avanzato una proposta che molti consideravano “di buon senso”: concederle una prima serata come forma di riconoscimento per il lavoro svolto nella stagione appena conclusa, e come congedo rispettoso dall’esperienza pomeridiana su Canale 5.

Leggi anche: Scanzi dice no a Berlusconi, ma il vero ostacolo è Toffanin: cosa succede a Mediaset

Myrta Merlino esclusa dal prime time

La risposta sarebbe arrivata in modo perentorio. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, da fonti interne a Mediaset trapela un rifiuto deciso da parte dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Nessuna “prima serata d’onore”, nessuna deroga. Un messaggio chiaro, che segna una volontà netta di voltare pagina. Ma allora dove potremo rivedere il volto di Myrta Merlino? Alcune voci di corridoio sembrano avere la risposta.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva