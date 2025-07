“Non riesce a farlo”: Adinolfi, Plevani lancia l’allarme prima della finale (VIDEO)

News Tv. Ultime ore calde su Playa Paloma, dove i cinque finalisti de L’Isola dei Famosi 2025 si preparano al verdetto che decreterà il vincitore. Tra i protagonisti di questo rush finale, Mario Adinolfi sembra vivere un momento di forte insofferenza. A raccontarlo, senza filtri, sono gli stessi compagni di avventura: da Cristina Plevani a Loredana Cannata, che lo vedono sempre più distante e… determinato a vincere.

Leggi anche: “Non è semplice, ti piange il cuore”: Fedez rivela la decisione sui figli (VIDEO)

Adinolfi sempre più isolato: cosa sta succedendo

A poche ore dalla finalissima, Cristina Plevani e Jey Lillo hanno osservato il comportamento di Mario Adinolfi, che appare visibilmente affaticato e spesso assente dalla vita del gruppo. “Lui si gode il mattino perché è il momento in cui si sente leggero, l’acqua lo aiuta”, ha spiegato Plevani, mentre lo guardava fare un bagno in mare.

“Poi va nel letto perché si sente stanco, si addormenta e si rilassa lì”, ha aggiunto. Una scelta che, secondo l’ex vincitrice del Grande Fratello, penalizza la condivisione tra i naufraghi proprio nei momenti finali: “Nei momenti in cui sta a letto sono persi, non di condivisione. Non riesce a stare con noi davanti al fuoco”.

“Ha perso oltre 20 chili, spero continui a casa”

Nonostante l’atteggiamento più schivo degli ultimi giorni, Adinolfi ha mostrato una trasformazione fisica importante, con una perdita di oltre 20 chili dall’inizio del programma. Un risultato che la stessa Plevani non ha mancato di sottolineare con un augurio: “Spero che non perda tutto quello che ha fatto qui, che continui a perdere peso anche a casa”.

Parole che rivelano un rispetto sincero per il percorso personale dell’ex politico, pur nel riconoscimento di un certo distacco dal gruppo nelle fasi decisive del reality. Poi il commento sulla possibile vittoria.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva