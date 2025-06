“Questi chiudono”. Nuovi palinsesti, la scure della Rai: Agorà weekend è un caso

In casa Rai si respira un clima di grande tensione e incertezza. Mentre i palinsesti per la stagione 2025/2026 sono ormai alle porte e verranno ufficializzati venerdì 27 giugno, è emerso un tema scottante che coinvolge non solo gli ascolti, ma anche scelte editoriali che stanno suscitando forti reazioni interne. Il nodo principale? La chiusura di diversi programmi, alcuni dei quali sembravano invece avere un buon seguito. Ma quali sono i motivi alla base di queste decisioni e quali ripercussioni rischiano di avere sull’identità stessa del servizio pubblico?

Palinsesti Rai e ascolti bassi: la linea dura su programmi sotto il 3%

Le bozze definitive dei palinsesti Rai per il 2025/2026, consegnate oggi al Cda, pongono un’attenzione particolare agli ascolti, in particolare quelli inferiori al 3%. È questa la soglia sotto la quale i programmi rischiano la chiusura o la drastica revisione. Il direttore Paolo Corsini ha chiarito che la necessità di ridurre i costi guiderà la riorganizzazione dei palinsesti, con programmi in sofferenza che verranno sostituiti o accorpati. Tra i tagli più significativi, spiccano alcune trasmissioni di approfondimento serale e pomeridiano come Tango di Luisella Costamagna, Generazione Z di Monica Setta, e Rebus di Giorgio Zanchini.

Il caso clamoroso di Agorà Weekend

Tra i casi più discussi, riporta Fanpage, vi è quello di Agorà Weekend, che ha registrato un incremento negli ascolti, salendo di quasi un punto percentuale e mantenendo una media stagionale intorno al 4-5%, con picchi superiori al 6%. Nonostante questo, il programma è stato comunque cancellato. Per sostituirlo, si punta su un raddoppio di Mi manda Rai 3, guidato da Federico Ruffo, che andrà in onda due ore al sabato e alla domenica mattina. Questa decisione ha scatenato malumori, soprattutto considerando che Agorà Weekend si era affermato come un appuntamento solido per l’approfondimento. Nel frattempo, silenzio sul nuovo progetto di Antonino Monteleone, il noto ex Iena, che non ha mai brillato su Rai2 con “L’altra Italia”.

