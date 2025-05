News Tv. Paola Barale, con chi avrebbe tradito Gianni Sperti: il nome famosissimo. Un incontro di sguardi sull’Isola dei famosi, una frase sibillina, un passato che ritorna. Nella tana delle “Belve”, l’attore più misterioso e ribelle della tv si lascia sfuggire ben più di un dettaglio. E nel suo racconto prende forma una storia che, a distanza di anni, torna a far tremare le fondamenta del gossip. Ma è davvero andata così?

Gianni Sperti e Paola Barale: un amore televisivo tra luci e ombre

Prima che l’enigmatico attore Raz Degan entrasse nella vita della showgirl, Paola Barale era legata sentimentalmente e professionalmente a Gianni Sperti, volto amatissimo della televisione italiana. I due si conobbero negli anni d’oro di “Buona Domenica”, quando lei era già una star e lui un giovane ballerino in ascesa. La loro relazione conquistò il pubblico, diventando una delle coppie più chiacchierate del piccolo schermo.

Il matrimonio tra i due avvenne nel 1998, ma l’idillio durò poco: già nel 2002 la relazione naufragò. Le cause precise della rottura non sono mai state chiarite del tutto, ma da sempre si rincorrono voci su incompatibilità caratteriali e divergenze profonde. Entrambi, nel tempo, hanno scelto di non esporsi troppo sui dettagli, anche se Sperti, in alcune interviste, ha lasciato intendere di aver sofferto molto per quella separazione. Ma cosa sarà successo davvero tra i due?

Raz Degan e Paola Barale: una storia d’amore mai dimenticata

C’è da dirlo: Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, non delude mai. Gli ospiti si raccontano, si lasciano andare, e spesso escono fuori confessioni inaspettate. L’atmosfera complice e senza filtri che la conduttrice sa creare è la vera chiave del successo del format. È bastata una domanda, una sola, per aprire il vaso di Pandora. Seduto di fronte a una Francesca Fagnani come sempre tagliente e magnetica, Raz Degan ha parlato della sua lunga relazione con Paola Barale, rivelando qualcosa che potrebbe cambiare il modo in cui ricordiamo quegli anni.



“Siamo stati insieme 14 anni, significa che qualcosa c’è stato”, ha detto l’attore, con quella calma disarmante che da sempre lo contraddistingue. “Quando è venuta all’Isola mi ha illuminato, mi ha fatto sentire a casa”, ha detto Degan parlando di Paola. La scintilla, a quanto pare, sarebbe scattata proprio durante il suo percorso da concorrente all’Isola dei Famosi, quando la Barale fece una celebre incursione che fece sognare milioni di telespettatori. Ma è la frase che viene prima a far saltare dalla sedia.

