News Tv. “L’Isola dei Famosi”, fuga di naufraghi: la produzione corre ai ripari ma c’è un problema. Non bastava la fame. Né il caldo tropicale, né le zanzare. Ora su L’Isola dei Famosi 2025 si abbatte una tempesta tutta interna: tra cedimenti nervosi, malumori crescenti e confessioni sussurrate alla telecamera, ben tre concorrenti stanno pensando di abbandonare.

Non si tratta di un momento di sconforto passeggero, ma più plausibilmente il preludio di una ‘fuga di naufraghi’ dal programma. La produzione corre ai ripari, ma lo scenario si fa incandescente per chi resta. Mentre si parla di ritiri, si lavora a nuovi casting per inserire nuovi concorrenti e le reazioni del gruppo non sono tra le più entusiaste.

Naufraghi in crisi su L’Isola dei Famosi

In Honduras le condizioni sono estreme e chi parte con l’idea di un reality da passerella finisce spesso per fare i conti con la realtà – quella ruvida e sabbiosa. Lo dimostra Antonella Mosetti, che ha confessato a Loredana Cannata tutta la sua sofferenza: “Mi gira la testa, mi viene da piangere… mi manca l’aria. Sentendoti debole, tanto debole, tutti gli altri sensi vanno a mille”. Una confessione accorata, che suona come un preavviso.

La minaccia di abbandono: “Ma chi me l’ha fatto fare”

E non è sola. Anche Patrizia Rossetti, veterana della televisione, è allo stremo. Parlando con Alessia Fabiani, ha ammesso: “Sento la mancanza di tutto, della mia indipendenza. A livello psicologico non ci sono, mi manca feeling con quest’isola”. Parole forti che si uniscono allo sfogo del giovane Spadino, che lamenta la fame, l’insonnia e la mancanza di energie: “Spesso mi sono sentito di pensare: ‘Ma chi me l’ha fatto fare?’”. E quando a porsi questa domanda sono i concorrenti, il format traballa.

