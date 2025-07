News tv. “C’è anche lui”. Stasera su Rai 1 la “Partita del cuore”: chi sono i cantanti e i politici in campo – Ci sono eventi televisivi che riescono a mettere d’accordo tutti, appassionati di calcio e amanti dello spettacolo, chi cerca emozioni forti e chi vuole semplicemente fare del bene. Tra questi, la Partita del Cuore occupa da oltre trent’anni un posto speciale. L’edizione 2025, la 34esima, va in scena martedì 15 luglio, alle 21.30 su Rai 1, dallo stadio Gran Sasso d’Italia “Italo Acconcia” de L’Aquila, città designata Capitale Italiana della Cultura 2026.

Stasera su Rai 1 la “Partita del cuore”: chi sono i cantanti e i politici in campo

Il match più famoso della tv italiana torna con il suo mix inconfondibile di calcio, musica e solidarietà, per sostenere ancora una volta una causa concreta: il “Progetto Accoglienza” promosso dalla Fondazione Bambino Gesù e dalla Caritas Italiana. Un’iniziativa che offre sostegno alle famiglie dei bambini ricoverati, aiutandole con vitto, alloggio e assistenza durante i lunghi periodi di degenza. A fare da padrona di casa sarà ancora una volta Eleonora Daniele, volto rassicurante del daytime Rai e già conduttrice di “Storie Italiane”. La sua presenza dà voce alle storie vere e toccanti dei piccoli pazienti, senza mai perdere il ritmo di uno show che alterna momenti di leggerezza a spunti di riflessione. Accanto a lei sul palco, un cast ricco e variegato: Gabriele Cirilli, Ubaldo Pantani, Laura Barth, Alessandra Tripoli e la voce di Rai Radio2 Natascha Lusenti. Il tutto reso ancora più tenero dalla presenza speciale di Topo Gigio, in una versione inedita che promette di conquistare grandi e piccini.

La sfida: Nazionale Cantanti vs Nazionale Politici

Il cuore pulsante della serata resta ovviamente il calcio. In campo, come da tradizione, si affrontano la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici. E quest’anno c’è profumo di rivincita: nella passata edizione furono i politici ad avere la meglio, vincendo ai calci di rigore. Tra i cantanti, sono annunciati nomi amatissimi come Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Marco Masini, Sal Da Vinci, Rocco Hunt, Enrico Ruggeri (anche presidente della squadra), Benji & Fede e Il Tre. Sul fronte opposto, la squadra dei politici schiera volti di primo piano: Matteo Renzi, Giancarlo Giorgetti, Pier Ferdinando Casini, Ignazio La Russa, Marco Furfaro, Francesco Boccia e Alberto Barachini, in un’insolita versione calcistica. A raccontare le azioni di gioco ci penseranno le voci ufficiali della Nazionale: Alberto Rimedio e Lele Adani, garanzia di passione e competenza.

