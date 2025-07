News tv. Pier Silvio Berlusconi, mossa inaspettata a Mediaset: “Inizierà Maria De Filippi”, cosa cambia da settembre – Non era solo una presentazione aziendale, ma un vero e proprio evento. A Cologno Monzese, nel cuore pulsante di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha illustrato le novità della prossima stagione televisiva. L’incontro si è concluso in clima conviviale, ma prima di sedersi a tavola, l’Amministratore Delegato ha condiviso numeri, riflessioni e strategie, restituendo l’immagine di un gruppo più vivo e solido che mai.

Il dato che più colpisce, dice Berlusconi, è quello della copertura: con il sistema “crossmediale” di Mediaset (che include tv, radio, streaming, contenuti online e affissioni digitali) si raggiungono 95 milioni di italiani a settimana. Un risultato, spiega, frutto del lavoro di un’azienda che ha continuato a investire e ad assumere: nell’ultimo anno 337 nuovi ingressi, molti dei quali giovani. E a proposito di giovani, Pier Silvio ricorda con emozione l’incontro con i dipendenti in occasione della commemorazione per Silvio Berlusconi a due anni dalla scomparsa: «Mi sono trovato circondato da ragazzi e ho avuto un’impressione bellissima di gioia ed energia. Questo mi rende orgoglioso ancor più dei risultati economici».

Meno reality, più contenuti attuali. Ma la vera svolta riguarda gli orari

Lo sguardo è rivolto al futuro, ma senza rotture drastiche. «Non aspettatevi rivoluzioni, ma una graduale e profonda evoluzione», ha spiegato Pier Silvio Berlusconi. Le linee guida sono chiare: apertura alla contemporaneità, attenzione all’attualità, programmazione pensata per un pubblico familiare. E anche il coraggio di ammettere gli errori: «Con “La Talpa” e “The Couple” abbiamo sbagliato. Non li rifaremo». I reality, insomma, non sono morti, ma devono essere trattati con cura. «Il “Grande Fratello” resta una macchina straordinaria. “L’Isola dei Famosi” può ancora crescere. “Temptation Island” è un’altra cosa: è eccezionale proprio perché c’è Maria De Filippi dietro. Solo lei può farlo così».

La rivoluzione a Mediaset parte da Maria De Filippi

Ed è proprio con Maria De Filippi che parte quella che può essere considerata una piccola rivoluzione interna: accorciare i programmi serali e porre fine alle maratone fino a notte fonda. Berlusconi lo annuncia con entusiasmo: «Dalla prossima stagione cominceremo ad accorciare la durata dei programmi di intrattenimento. E partirà proprio Maria: “Tú sí que vales” chiuderà a mezzanotte e non più all’una». Una promessa che i telespettatori aspettavano da tempo.

