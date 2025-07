Serie tv. “Those about to die” (I Gladiatori) arriva su Canale 5: quando inizia, nel cast anche attori italiani – Una produzione epica, un cast stellare e un’ambientazione d’impatto: Those About to Die, la serie acclamata negli Stati Uniti e disponibile su Prime Video dal 2024, arriva finalmente in chiaro anche in Italia. Canale 5 è pronto a portare il kolossal in prima serata con il titolo italiano I Gladiatori, a partire da martedì 22 luglio.

Leggi anche: Mara Venier, il futuro di “Domenica In” sempre più incerto: salta una figura chiave del cast

Leggi anche: Gerry Scotti, l’attacco ad “Affari Tuoi” durante il debutto de “La Ruota della Fortuna”

“Those about to die” (I Gladiatori) arriva su Canale 5: quando inizia, nel cast anche attori italiani

La programmazione del martedì sera cambia volto: la serie turca La notte nel cuore, eccezionalmente in onda il 15 luglio, tornerà alla sua collocazione domenicale, lasciando spazio al debutto della nuova serie evento. L’annuncio era nell’aria da mesi, ma ora è ufficiale: l’impero di Roma prende vita su Canale 5, in un racconto crudo e spettacolare tra potere, violenza e intrighi. La presenza di Anthony Hopkins (due volte premio Oscar) nel ruolo dell’imperatore Vespasiano è già di per sé una garanzia.

Tra i protagonisti anche Gabriella Pession (che abbiamo visto di recente ne “Il conte di Montecristo”

Ma tra i protagonisti spiccano anche diversi volti italiani, a partire da Gabriella Pession, attrice amatissima dal pubblico televisivo. Nel ruolo di Antonia, patrizia affascinante, spietata e ambiziosa, la Pession domina la scena. Antonia è la moglie del console Marso, figura chiave in una Roma sull’orlo del collasso morale. Accanto a lei, una nuova generazione di interpreti: Romana Maggiora Vergano (la figlia di Paola Cortellesi in C’è ancora domani) è Salena; Federico Ielapi (Pinocchio di Garrone, A casa tutti bene) interpreta Otho, suo figlio; Alessandro Bedetti è Hermes, figlio dell’Imperatore Domiziano; Lorenzo Renzi è Colon, gladiatore tragicamente destinato alla morte; Niccolò Senni dà il volto a Lentullus.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva