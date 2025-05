Rivoluzione Rai, verso un cambio di rotta: cosa succederà a “La Volta Buona” e “La Vita in Diretta”

News Tv. In Rai si guarda già al futuro: La Vita in Diretta e La Volta Buona torneranno a settembre con una veste del tutto rinnovata. L’obiettivo? Modernizzare l’aspetto visivo dei due programmi simbolo del pomeriggio di Rai 1i. Ma cosa cambierà davvero? E come influenzeranno queste novità la conduzione di Alberto Matano e Caterina Balivo? Scopriamolo nei dettagli.

Un pomeriggio Rai 1 più moderno e coerente

La stagione televisiva 2024/2025 segna un importante passo avanti per Rai 1, che ha deciso di investire in maniera significativa nella modernizzazione del pomeriggio. I due pilastri della programmazione, La Vita in Diretta con Alberto Matano e La Volta Buona con Caterina Balivo, torneranno in onda da settembre con una rivoluzione sul piano visivo. Entrambi i programmi manterranno la loro collocazione e identità, ma si presenteranno al pubblico con uno stile visivo più coerente e contemporaneo. In che modo?

Tecnologie LED per scenografie immersive

Il cuore del cambiamento sarà lo studio, che verrà completamente aggiornato con nuove tecnologie scenografiche. L’obiettivo della Rai è quello di offrire continuità tra le fasce orarie, mantenendo la distinzione editoriale tra informazione e intrattenimento, ma rendendo l’esperienza più fluida e visivamente armonica. La novità più evidente sarà l’introduzione di un pavimento LED interattivo, capace di mostrare grafiche animate, effetti tridimensionali e ambientazioni virtuali. Una tecnologia già sperimentata con successo da Ore 14 su Rai 2 e ora promossa anche sulla rete ammiraglia. Questo upgrade trasformerà lo spazio scenico in uno strumento narrativo attivo, capace di accompagnare contenuti e ospiti in modo dinamico e coinvolgente. La Rai, infatti, non considera questo un semplice abbellimento estetico, ma una vera scelta strategica per competere con i linguaggi visivi proposti dalle piattaforme streaming e dai canali digitali. In un’epoca in cui lo spettatore è sempre più esigente, la TV generalista è chiamata a rinnovarsi senza perdere la propria identità, e la tecnologia è una leva fondamentale in questo processo. E i conduttori?

