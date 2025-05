Personaggi tv. Monica Setta, la rivelazione sull’Isola dei famosi spiazza: “Ora lo ammetto” – Il vero colpo di scena non riguarda le ospiti di “Storie di donne al bivio”. Stavolta, è Monica Setta stessa a finire al centro del racconto, svelando un retroscena che pochissimi conoscevano: di mezzo il programma cult L’Isola dei Famosi.

Monica Setta concorrente al reality show di Canale 5? Beh, sembra che l’occasione si sia presentata due volte. Durante un’intervista rilasciata a Mario Manca per Vanity Fair, la conduttrice ha raccontato che la produzione del reality l’ha contattata già nel 2005, quando il programma andava in onda su Rai 2 e l’Isola era ancora un esperimento semi-selvaggio guidato da Simona Ventura. Poi è successo di nuovo nel 2016, sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi. Due occasioni mancate, che oggi Monica non esita a definire il suo più grande rimpianto.

“Sono un’artigiana che fa tutto da sola, che va avanti con fatica ma anche con molta soddisfazione. Pensate che mi hanno proposto di partecipare all’Isola dei Famosi sia nel 2005 che nel 2016. Non accettare è ancora oggi il più grande pentimento della mia vita”, ha dichiarato Monica Setta.

Il motivo del no? L’amore per la famiglia

Dietro quel “no”, però, non c’era snobismo televisivo o paura dell’avventura, ma una scelta di cuore: “Non ho accettato per non lasciare soli i miei genitori”, ha spiegato con sincerità. Una decisione che rivela un lato meno noto della giornalista, quello di figlia devota e riservata, pronta a mettere da parte la carriera per la famiglia. “Ho una lunga carriera da opinionista, ma rimpiango di non aver preso quel treno”, ha ammesso. Nonostante ciò, Monica Setta guarda avanti e si dice entusiasta per la nuova edizione del reality, soprattutto per la presenza in studio di Simona Ventura come opinionista, una figura che ammira da sempre.

