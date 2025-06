Sbarca la Lucarelli: colpo di scena all’Isola dei Famosi, cosa farà Selvaggia

News TV. Colpo di scena a Canale 5: Selvaggia Lucarelli lascia momentaneamente il suo posto da opinionista a Ballando con le Stelle per approdare nello studio dell’Isola dei Famosi. A volerla è stata direttamente Veronica Gentili, conduttrice del reality, con l’obiettivo di scuotere un format che negli ultimi tempi ha faticato a mantenere alta l’attenzione del pubblico.

La giornalista, nota per il suo tono pungente e diretto, ha accettato l’invito, lasciando tutti di stucco. Il suo arrivo ha subito scatenato un’ondata di commenti sui social e ha acceso i riflettori sulla nuova puntata del programma.

L’obiettivo? Una scossa agli ascolti

Secondo voci interne, la scelta di Mediaset non sarebbe casuale. Dopo settimane di dati d’ascolto altalenanti, la rete starebbe cercando una soluzione per rilanciare l’interesse del pubblico. E chi meglio di Selvaggia Lucarelli per far parlare di sé?

La sua partecipazione potrebbe non essere solo un cameo. Alcuni ipotizzano che il suo arrivo sia un test per valutare un possibile coinvolgimento stabile nel cast, magari come opinionista fissa in vista di future edizioni.

