Sonia, arriva la bomba dopo “Temptation Island”: cosa succede

Colpo di scena a Temptation Island 2025. Il tanto atteso confronto finale tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco ha deluso chi sperava in un riavvicinamento. Dopo settimane di tensioni e silenzi, i due avvocati si sono presentati al falò con tutte le carte in tavola, pronti a dirsi la verità. Ma di romanticismo neanche l'ombra: nessuna carezza, nessuna promessa, solo un addio freddo e apparentemente definitivo.

La scelta di Alessio: “Esco da solo (ma farò un percorso psicologico)”

Alessio, con il suo stile imperturbabile e distaccato, non ha fatto alcun passo indietro. Nessuna scusa per le battute infelici pronunciate nel villaggio, nessuna autocritica. Anzi, si è detto sconvolto dalle reazioni di Sonia, quasi fosse lui la vittima del programma.

Quando Filippo Bisciglia gli ha posto la domanda decisiva – “Vuoi uscire con la tua fidanzata o da solo?” – la risposta è arrivata secca: “Da solo”.

Tuttavia, ha voluto lasciare uno spiraglio alla speranza, o forse solo un’ultima parola da effetto: “Farò un importante percorso psicologico, te lo prometto”.

Sonia, l’aplomb di chi sa già come andrà a finire

Diverso l’atteggiamento di Sonia, 48 anni e una calma da manuale. È arrivata al falò serena, composta, lucida. Ha ascoltato Alessio, ha osservato ogni reazione, e in cuor suo – come ha lasciato intendere – una seconda chance sarebbe stata possibile, ma solo in presenza di un vero cambiamento.

Un cambiamento che, evidentemente, non ha visto.

Filippo Bisciglia però ha lanciato una provocazione: “Li rivedremo? Secondo me sì”. Solo una frase d’effetto o un indizio?

