News tv. “Temptation Island”, un fidanzato è scappato: chi è e perché lo ha fatto – La prossima settimana, Temptation Island 2025 promette emozioni forti e colpi di scena a non finire. Per la gioia degli appassionati del reality più infuocato dell’estate, il programma andrà in onda con un doppio appuntamento: mercoledì e giovedì sera in prima serata su Canale 5. Un evento eccezionale, che coincide con un momento di massima tensione all’interno del villaggio, dove i nervi iniziano davvero a cedere.

Leggi anche: Mara Venier, il futuro di “Domenica In” sempre più incerto: salta una figura chiave del cast

Leggi anche: Gerry Scotti, l’attacco ad “Affari Tuoi” durante il debutto de “La Ruota della Fortuna”

“Temptation Island”, un fidanzato è scappato: chi è e perché lo ha fatto

Le anticipazioni, mostrate in chiusura dell’ultima puntata, hanno acceso la curiosità del pubblico. Tra i frammenti mostrati, uno in particolare ha fatto impazzire i fan: un fidanzato che scappa correndo dal villaggio, inseguito dalla troupe, in una scena che ricorda da vicino la celebre corsa di Ciro Petrone, rimasta negli annali del programma, ma che strizza l’occhio anche a certi episodi sopra le righe della versione spagnola, con protagonista l’indimenticabile José Carlos Montoya.

Chi è il fidanzato in fuga? Mistero (quasi) risolto

La domanda è rimbalzata ovunque: chi è il concorrente che ha tentato la fuga? Dopo giorni di ipotesi e speculazioni social, la risposta sembra essere arrivata. A scatenare il caos nel villaggio sarebbe stato Antonio Panico, già protagonista nelle scorse puntate di reazioni teatrali e comportamenti al limite dell’esplosione nervosa. Del resto, chi ha seguito finora il percorso della coppia composta da Antonio e Valentina Riccio sa bene che la situazione tra i due è sempre stata incandescente. Antonio ha già regalato al pubblico scenate degne di una soap napoletana: si è buttato a terra in giardino, ha urlato in spiaggia, ha scaraventato oggetti durante i falò di confronto. Mancava solo una fuga…

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva