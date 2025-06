“Ti piace fare la vittima”. L’Isola dei Famosi, volano gli stracci tra Cristina e Patrizia a poche ore dalla diretta

News TV. A Playa Dos l’atmosfera si fa sempre più elettrica. Mentre cresce l’attesa per la nuova puntata dell’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, i naufraghi sembrano perdere ogni briciolo di pazienza. Nell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5, gli spettatori si sono trovati davanti all’ennesima lite furibonda, questa volta tra Cristina Plevani e Patrizia Rossetti. Uno scontro partito per futili motivi ma degenerato in un botta e risposta al vetriolo che ha lasciato tutti senza parole.

Cristina Plevani esplode: “Che pa**e discutere con te!”

La miccia si accende mentre si discute della preparazione del riso. Cristina, stanca dei toni di Patrizia, sbotta: “Dai Patty, stasera lo fai tu il riso… Non ho voglia proprio di discutere sul riso… Stai sempre lì a sottolineare… Lo sapevo guarda… Hai un tono che neppure te ne accorgi…”

Parole che colpiscono la Rossetti, la quale prova inizialmente a minimizzare. Ma Cristina non molla la presa e rincara la dose:

“Mamma mia che noia… Tre giorni per il riso… Io l’unica cosa che non volevo fare era discutere con te, ma che pa**e dopo un po’…”. Un crescendo di tensione che riflette il clima sempre più teso sull’isola.

Patrizia Rossetti in confessionale: “Farò il tono del silenzio”

Scossa dallo scontro, Patrizia Rossetti si sfoga in confessionale, difendendo le proprie ragioni:

“Ah ma il tuo tono, il tuo tono… Fossi andata da Cristina a dirle in malo modo di voler fare il riso avrebbe tutte le ragioni del mondo, ma così non è stato…”

Ma la discussione tra le due continua anche fuori dal confessionale. Rossetti, visibilmente adirata, sbotta davanti a tutti:“Evidentemente sei incaata tu perchè non lo eri prima… Il tono? Avete ragione… Abbiate pazienza… D’ora in poi farò il tono del silenzio…” Una frase che scatena la reazione definitiva di Cristina Plevani, che la accusa senza mezzi termini: “Non fare la vittima però… A te piace fare la vittima…”

