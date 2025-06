Uomini e Donne, la proposta di Gianmarco a Cristina dopo la scelta: fan increduli

News TV. La puntata conclusiva di Uomini e Donne, andata in onda ieri sera, ha regalato un colpo di scena che ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. Gianmarco Steri ha scelto Cristina, mettendo fine al suo percorso da tronista con una decisione tanto attesa quanto emozionante. Ma il vero colpo di teatro è arrivato poco dopo, quando i due protagonisti si sono raccontati ai microfoni di Witty Tv in un’intervista che ha svelato retroscena inaspettati. A emergere è stato un Gianmarco totalmente preso dalla sua nuova fidanzata, ma anche sorpreso da alcuni lati del suo carattere.

“Non pensavo fosse così dolce… e così gelosa!”

Durante l’intervista, Gianmarco non ha nascosto di essere rimasto colpito da come Cristina si stia rivelando fuori dal contesto televisivo. “È stata una scoperta fuori perché ha una dolcezza e naturalezza che non pensavo avesse… Oltre al fatto che è pesante, non credevo fosse anche gelosa”, ha detto il tronista con tono divertito. Una frase che ha scatenato la curiosità dei fan sui social, dove in molti hanno commentato la complicità tra i due, evidente anche durante le punzecchiature scherzose.

La rivelazione: “Mi ha già chiesto di andare a convivere”

Ma la vera notizia bomba è arrivata dalla stessa Cristina. Senza troppi giri di parole, la giovane ha rivelato che Gianmarco le ha già proposto di andare a vivere insieme. “Mi ha detto che vuole andare a convivere con me, l’hai detto tu ieri…” ha raccontato, con il tronista che ha replicato ironico: “Non mi ricordo…” Un siparietto che ha fatto sorridere i fan e che dimostra quanto il feeling tra i due sia ormai alle stelle.

