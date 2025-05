“Uomini e donne”, Gianmarco sceglie Cristina ma accade l’impensabile: gelo in studio (VIDEO)

News Tv. Ieri, 30 maggio 2025, è andata in onda l’attesissima puntata conclusiva del percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Il tronista romano, dopo settimane di alti e bassi nel conoscere a fondo le sue corteggiatrici, è giunto al momento più delicato: la scelta finale. Una decisione tutt’altro che scontata, che ha spiazzato il pubblico e acceso i social. Ma il vero colpo di scena è arrivato subito dopo il fatidico annuncio, quando qualcosa di totalmente inaspettato ha scosso lo studio, trasformando un momento romantico in una scena surreale.

Leggi anche: “I Fatti vostri”, Paolo Fox svela in diretta la classifica di tutti i segni per l’estate 2025

Leggi anche: Amadeus rompe il silenzio su “The Cage”: amara previsione

“Uomini e donne”: l’attesissima puntata conclusiva

Nel regno televisivo di Maria De Filippi, l’amore ha un suo palcoscenico privilegiato: Uomini e Donne. Qui, tra petali rossi, occhi lucidi e dichiarazioni a cuore aperto, può succedere davvero di tutto. Ma c’è un momento che, più di ogni altro, tiene incollati milioni di spettatori allo schermo: la scelta. Un mix esplosivo di emozione, tensione e colpi di scena, capace di trasformare perfetti sconosciuti in protagonisti di favole moderne. E il trono di Gianmarco Steri non ha fatto eccezione: il giovane romano ha vissuto un percorso intenso e coinvolgente, rimanendo fino alla fine con due corteggiatrici molto diverse tra loro, ma entrambe con un potenziale futuro fuori dal programma. Fino all’ultimo ha valutato, riflettuto, forse anche sognato. Ma poi le idee si sono fatte chiare. E quando il cuore ha parlato, non ha avuto dubbi.

Leggi anche: “Mi dispiace tanto”. Antonella Clerici, finale amaro a È sempre mezzogiorno: cos’è successo

La scelta di Gianmarco Steri

Il momento clou della stagione di Uomini e Donne è arrivato: Gianmarco Steri, tronista romano, ha fatto la sua scelta, chiudendo il percorso con una decisione chiara e carica di emozione. La protagonista? Cristina Ferrara, la giovane corteggiatrice originaria di Salerno, che ha conquistato il cuore del tronista. Ma a catalizzare l’attenzione, prima ancora delle parole d’amore, è stato un colpo di scena in piena regola: la caduta di Cristina al centro dello studio, proprio nel momento più delicato.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva