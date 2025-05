News tv. ”Uomini e donne” sbarca in prima serata, la decisione arriva dai vertici Mediaset: ecco quando – In casa Mediaset non tira una bella aria. Dopo la chiusura anticipata di The Couple, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi costretto a salutare il pubblico ben prima del previsto, e con un’Isola dei Famosi ancora troppo lontana dalle aspettative, c’è bisogno di una scossa. Di quelle forti, importanti. Di quelle che solo un nome può garantire: Maria De Filippi.

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, Antonella Mosetti rompe il silenzio dopo il ritiro

Leggi anche: Verissimo, Ornella Vanoni spiazza Silvia Toffanin: “Per me la morte è vicina”

”Uomini e donne” sbarca in prima serata, la decisione arriva dai vertici Mediaset: ecco quando

Il flop di The Couple non è stato solo una questione di share: secondo le indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi non avrebbe gradito né la linea editoriale né lo stile narrativo del format. Il risultato? Un naufragio. Ma in tv, si sa, quando tutto scricchiola si chiama Maria. E lei, come sempre, potrebbe rimettere in carreggiata il prime time del Biscione.

Un venerdì da Regina: la super puntata che cambia le carte in tavola

Le indiscrezioni corrono veloci, e tra i corridoi di Cologno Monzese si mormora di una puntata speciale di Uomini e Donne pronta a conquistare la prima serata. Un’operazione ambiziosa, certo. Ma anche una mossa di strategia purissima: attirare il pubblico giovane e fidelizzato del daytime per tentare il colpaccio in prime time. A seguire, in palinsesto, ci sarà la serie turca “Tradimento”, nuova scommessa del canale. Ma è chiaro che tutta l’attenzione sarà puntata su lei, Maria De Filippi, e sulla sua abilità ormai leggendaria di trasformare ogni storia d’amore in un piccolo evento mediatico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva