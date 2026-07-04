“Come farò senza di te…”. Grave lutto per Antonella Clerici, tutti stretti a lei

Antonella Clerici sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita privata. Nelle ultime ore ha affidato ai social un messaggio carico di emozione e dolore, condividendo con il pubblico una perdita che ha sconvolto non solo lei, ma anche tutte le persone che negli anni hanno lavorato al suo fianco. Il post ha immediatamente raccolto migliaia di reazioni e messaggi di affetto, con tanti colleghi e telespettatori che hanno voluto stringersi attorno a lei.

Tra i numerosi commenti spiccano anche quelli di Giovanna Civitillo, volto per anni di È sempre mezzogiorno, Federica Panicucci, Mara Venier, Simona Ventura e tante altre colleghe e amici vip che hanno espresso la propria vicinanza in un momento così delicato. Per chi segue il programma, il nome ricordato dalla presentatrice rappresentava una presenza costante dietro le quinte, una figura fondamentale che contribuiva ogni giorno alla riuscita della trasmissione.

Grave lutto per Antonella Clerici

Addio a Dimitri Tollini, storico assistente, collaboratore e soprattutto amico di Antonella Clerici. La notizia della sua morte ha profondamente colpito il mondo della televisione, perché il loro rapporto andava ben oltre quello professionale. Per quasi trent’anni hanno condiviso esperienze, successi e momenti di vita che li hanno resi inseparabili.

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