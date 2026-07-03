“Mai pianto così tanto”. Carmen Russo, l’annuncio sulla figlia Maria e le foto

Carmen Russo è al centro dell’attenzione per una notizia che riguarda la sua famiglia e, in particolare, la figlia Maria. La showgirl ha scelto di condividere con i suoi follower un momento molto speciale, legato a un importante traguardo raggiunto dalla 13enne, vissuto con grande emozione insieme al marito Enzo Paolo Turchi.

Carmen Russo commossa, il momento importante in famiglia

Da sempre molto discreti quando si tratta della loro vita privata, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno raccontato la gioia provata in questa occasione, esprimendo tutto l’orgoglio per il percorso compiuto dalla figlia e per il risultato ottenuto dopo mesi di impegno.

Il momento coincide con la conclusione di un significativo percorso scolastico, celebrato dalla coppia anche attraverso una serie di fotografie pubblicate sui social, dove hanno voluto condividere con il pubblico la felicità per questo nuovo traguardo di Maria.

Carmen Russo e l’esame di terza media della figlia Maria

Maria ha concluso l’esame di terza media ottenendo il massimo dei voti. Un traguardo che ha coinvolto emotivamente i genitori: Carmen Russo, 66 anni, ed Enzo Paolo Turchi, 76 anni, sposati dal 1987. Al settimanale Oggi, la showgirl ha dichiarato: “Non ho mai pianto così tanto di gioia in vita mia. Maria è una bambina che ci regala ogni giorno un’emozione più grande”.

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