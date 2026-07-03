“Io e il fratello di Silvio ci sposiamo”. Paolo Berlusconi: il lieto annuncio della famosa conduttrice tv

Un nuovo evento privato riporta l’attenzione sulla famiglia Berlusconi: Paolo Berlusconi, fratello di Silvio Berlusconi, si prepara a sposarsi. La notizia arriva attraverso le parole della futura moglie, volto storico del giornalismo televisivo italiano e protagonista per oltre due decenni di uno dei primi talk politici strutturati del piccolo schermo.

Anna La Rosa si sposa a 71 anni con Paolo Berlusconi

L’annuncio riguarda Anna La Rosa, giornalista e conduttrice che ha legato il proprio nome a TeleCamere, programma dedicato alla politica e alle istituzioni. In un’intervista, La Rosa ripercorre il proprio percorso professionale, fatto di incontri con i principali protagonisti della Seconda Repubblica e di un lavoro quotidiano a stretto contatto con i palazzi della politica.

Per molti anni la conduttrice è stata un riferimento costante per chi seguiva l’attualità parlamentare e i leader di partito. Nel tempo, i paragoni con altri format e altri giornalisti non sono mancati, ma lei ha sempre respinto con fermezza l’etichetta: “Detestavo essere definita la Vespa in gonnella. Oltretutto Bruno è arrivato 4 o 5 anni dopo di me”.

Il matrimonio, nelle intenzioni della coppia, dovrebbe celebrarsi dopo l’estate, anche se una data ufficiale non è stata ancora fissata. La vicenda unisce quindi un nome noto dell’editoria e dell’imprenditoria italiana a una professionista che ha costruito la propria notorietà nel racconto televisivo della politica, mantenendo per anni un ruolo centrale nell’approfondimento istituzionale.