Alessandra Amoroso incinta interrompe il concerto: cos’è successo

Personaggi TV. Countdown iniziato: manca pochissimo e la piccola Penelope Maria – già ribattezzata “Penny” dai fan – farà il suo debutto nel mondo. Nel frattempo, Alessandra Amoroso si gode le ultime settimane di gravidanza, tra una canzone e l’altra, accompagnata dal compagno Valerio Pastore, che non la lascia sola un attimo. Ma la vera regina del pop non si concede pause: il suo “Fino a qui summer tour 2025” continua a riempire piazze da nord a sud, con l’ultima data prevista a Lecce il 7 agosto.

Sul palco, la Amoroso non si risparmia: energia, emozioni e tutti i brani che l’hanno resa un’icona, da “Immobile” alle hit più recenti tratte dall’album “Io non sarei”. Ma ad Asti, il 18 luglio, accade l’imprevisto che fa notizia: la cantante, incinta e raggiante, si blocca improvvisamente dimenticando le parole. I fan? Subito in delirio, tra risate e applausi.

L’interruzione tenerissima: “Mi ha dato una botta e ho perso il filo!”

Ma cosa è successo davvero? Alessandra decide di raccontarlo senza filtri, con autoironia e quel sorriso che conquista sempre:

“Posso raccontare quello che succede? Già io sono rimbecillita… probabilmente le mamme mi sapranno dire meglio. Di solito, quando canto, non la sento mai. Sarà che il movimento che faccio, la culla. E poi la sera lo so io che concerti fa”, ha confidato rivolgendosi proprio a Penny.

Ma quella sera qualcosa cambia:

“Invece adesso avevo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta… e ho perso il filo, come si è visto. Per due volte”, ha detto tra le risate del pubblico. Un fuori programma tenerissimo, tra applausi scroscianti e urla di approvazione. Il pubblico si scioglie: chi non vorrebbe una serata così, tra colpi di scena e dolcezza da mamma superstar?

Dietro le quinte si mormora che anche il team tecnico abbia applaudito: un concerto che resterà nella memoria, non solo per la musica ma per la spontaneità travolgente di Ale.

