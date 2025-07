“L’ha tradita con lei, famosissima”: Raoul Bova e Rocio, spunta il nome choc

Personaggi TV. Nella nuova puntata del format Falsissimo, Fabrizio Corona torna a far tremare il mondo dello spettacolo con una rivelazione che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Il titolo della puntata, “Falsissimo Island – Parte 1”, anticipa un colpo di scena: Raoul Bova avrebbe tradito Rocio Munoz Morales con una modella giovanissima, Martina Ceretti, 23 anni, nota su Instagram come @marticeretti.

Secondo quanto riferito da Corona, la relazione extraconiugale tra Bova e la Ceretti sarebbe durata circa due anni e mezzo, iniziata con lunghi scambi di messaggi sui social e culminata con un presunto incontro segreto all’Hotel Principe di Savoia di Milano. Il re dei paparazzi assicura di avere prove, tra cui chat, messaggi vocali e testimonianze dirette, anche se nel video pubblico mostra solo una ricostruzione digitale delle conversazioni.

Martina Ceretti: 23 anni, influencer e “famosissima” tra i Vip

Ma chi è Martina Ceretti? Modella milanese classe 2001, ha un seguito di quasi 100mila follower su Instagram ed è già nota negli ambienti mondani per alcune presunte frequentazioni illustri. Secondo Corona, la Ceretti avrebbe avuto rapporti anche con Sandro Tonali e Stefano De Martino, nomi che l’ex fotografo lancia senza mezze misure: “Ha avuto a che fare con tantissimi personaggi noti, ma ne citerò solo tre: Tonali, De Martino e infine Raoul Bova”.

Il suo nome spunta fuori proprio in un periodo in cui si rincorrevano le voci su una presunta rottura tra Bova e la compagna Rocio Munoz Morales. La coppia, insieme dal 2013, non ha confermato alcuna separazione, ma da settimane si nota una distanza sospetta sui social e nelle uscite pubbliche.

Due anni di messaggi social, poi l’incontro segreto a Milano

Corona racconta che il primo a informarlo sarebbe stato “un ragazzo tossicodipendente del circolino disagiato”, che una sera gli avrebbe telefonato insieme alla stessa Ceretti. Da lì, sarebbero emersi i dettagli di una relazione iniziata in modo virtuale, con Raoul Bova che – sempre secondo la ricostruzione di Corona – scriveva spesso alla ragazza chiedendole foto e conferme sull’autenticità del profilo.

La Ceretti, a quanto pare, avrebbe rifiutato di inviare immagini intime: “Non faccio queste cose”, avrebbe scritto. L’attore avrebbe quindi tentato più volte di organizzare incontri a Roma, con messaggi in cui proponeva anche una “cena a quattro, per dare meno nell’occhio”, con la presenza del suo ufficio stampa e un amico stilista.

Dopo due anni di messaggi, sarebbe finalmente arrivato l’incontro tanto atteso: l’Hotel Principe di Savoia di Milano sarebbe stato il teatro del primo vero faccia a faccia tra i due.

