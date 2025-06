“Non si nascondono più”. Amici, fan al settimo cielo per le due allieve (FOTO)

Personaggi Tv. Uno scatto rubato, un video condiviso sui social e in un attimo il mondo del gossip si infiamma. Due giovani allieve di Amici sono state riprese mentre si tenevano mano nella mano: un gesto semplice, ma sufficiente per far sognare i fan. Sul web è già esplosa la curiosità: cosa c’è davvero tra le due ragazze? I video e le immagini circolano senza sosta, suscitando commenti, confronti e ipotesi tra gli appassionati del talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Un’onda di entusiasmo che ha trasformato un momento di tenerezza in un vero e proprio caso mediatico.

Leggi anche: Anna Tatangelo incinta, il nuovo compagno rompe il silenzio. Cosa fa invece l’ex Gigi D’Alessio

Leggi anche: Pier Silvio e Silvia in vacanza ma un dettaglio preoccupa i fan della coppia: cosa succede (FOTO)

Amici 24: l’amicizia speciale tra due allieve

La 24esima edizione di Amici, vinta da Daniele Doria, si è chiusa lasciando un segno indelebile nel cuore dei fan, ma non solo per il vincitore. Due ex allieve, infatti, hanno conquistato il pubblico con la loro voce e soprattutto con una complicità che ha fatto sognare. La loro storia – per ora ufficialmente un’amicizia – è stata al centro del chiacchiericcio. Nonostante nessuna delle due abbia trionfato nel talent (una ha raggiunto la top 10, l’altra è arrivata quarta in finale), la loro intesa è diventata un punto di riferimento nel mondo del gossip televisivo. Solo pochi giorni fa, sono state avvistate mano nella mano in un centro commerciale in provincia di Milano, e il video che le ritrae ha scatenato l’entusiasmo social.

Leggi anche: “È nata Bea”. Ambra Angiolini, lo scatto con la piccola scatena i fan: chi è quella bambina

Il legame unico tra le ex allieve

Le due cantanti passano molto tempo insieme, si scambiano vestiti (con Antonia che spesso prende in prestito capi da Senza Cri) e sembrano inseparabili. Se sia amicizia o qualcosa di più è ancora materia di supposizioni, ma ciò che emerge con forza è la loro sintonia. Durante la giornata del 18 giugno 2025, le due sono state immortalate mentre si tenevano per mano, in un momento di tenerezza condiviso davanti ai fan. Quella scena, semplice ma carica di significato, ha fatto il giro del web scatenando una nuova ondata di entusiasmo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva