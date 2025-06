Personaggi tv. Anna Tatangelo incinta, il fratello Giuseppe rompe il silenzio: “La verità sul nuovo compagno” – Un nuovo inizio per Anna Tatangelo, che si prepara ad accogliere un secondo figlio, quindici anni dopo la nascita del suo primogenito Andrea, avuto dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio. La cantante ha annunciato la dolce attesa con entusiasmo sui social, definendola una “nuova vita” che rappresenta per lei anche una nuova fase affettiva ed esistenziale.

Leggi anche: Sonia Bruganelli, perché è davvero finita con Paolo Bonolis: “Ero infelice…”

Leggi anche: Claudio Lippi, la stoccata a De Martino e la verità sulla lite con Fiorello

Anna Tatangelo incinta, il fratello Giuseppe rompe il silenzio: “La verità sul nuovo compagno”

Accanto ad Anna Tatangelo, oggi, c’è Giacomo Buttaroni, ex calciatore professionista che ha militato anche in Serie B con il Latina. Dopo una carriera interrotta da diversi infortuni, l’uomo ha scelto di restare nel mondo del calcio intraprendendo il percorso da allenatore. Secondo quanto rivelato dal settimanale DipiùTV, i due starebbero insieme da alcuni mesi, ma il legame è già molto solido. A confermare la notizia il fratello maggiore dell’artista, che ha parlato apertamente della relazione: “Sì, stanno insieme da un po’ di tempo. Anna ci ha già presentato Giacomo, lo ha portato in famiglia e siamo tutti davvero contenti”. Il fratello della cantante ha poi aggiunto: “È un ragazzo davvero perbene, solare, gentile e molto educato. E soprattutto non fa parte del mondo dello spettacolo. Così non si crea confusione tra vita privata e visibilità pubblica”.

Leggi anche: Il Gattopardo alla Maturità, la giusta occasione per rivedere la serie sul grande romanzo

Leggi anche: “Portobello”, diffuse le prime immagini dell’attesissima serie di Marco Bellocchio su Enzo Tortora

Anna Tatangelo e il passato con Gigi D’Alessio: amore e difficoltà

Impossibile parlare della vita sentimentale della Tatangelo senza fare un passo indietro verso la sua lunga e nota relazione con Gigi D’Alessio. Un amore cominciato nel 2005 e durato fino al 2020, da cui è nato il figlio Andrea. Una relazione spesso chiacchierata, finita nel mirino del gossip, soprattutto per via delle accuse rivolte alla Tatangelo di aver “sfasciato” la famiglia del cantante. Di recente, lei è tornata su quella fase delicata della sua vita, raccontando con sincerità il dolore e le difficoltà vissute: “Mi hanno detto di tutto, mi hanno dato della sfasciafamiglie. Ho sofferto tanto, ma ho preferito restare in silenzio. L’ho fatto per rispetto verso Gigi e verso i suoi figli. Non volevo alimentare polemiche o dare in pasto ai media altri motivi per infierire”. Un periodo complesso che sembra essere alle spalle. Il fratello di Anna Tatangelo ha parlato poi del sesso del bebè in arrivo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva