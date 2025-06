Personaggi tv. ”Ero infelice…”. Sonia Bruganelli un fiume in piena: perché è davvero finita con Paolo Bonolis – Ospite del podcast “Non lo faccio per moda”, condotto da Giulia Salemi, Sonia Bruganelli ha scelto di aprirsi come raramente aveva fatto in passato. Una lunga conversazione che ha toccato corde personali, familiari e professionali. L’imprenditrice ha parlato anche dell’ex marito Paolo Bonolis e ha svelato la vera ragione per cui il matrimonio è naufragato dopo tanti anni.

Sonia Bruganelli, perché è davvero finita con Paolo Bonolis: “Ero infelice…”

Nella chiacchierata lunga un’ora, Sonia Bruganelli ha toccato diversi argomenti: Paolo Bonolis, i suoi figli, il lavoro e le difficoltà che ha affrontato, come la malattia della figlia maggiore Silvia. L’ex opinionista del “Grande Fratello” ha confessato: “Io adesso sono cambiata. Un cambiamento figlio di ciò che ho vissuto negli ultimi anni, del fatto che i miei figli sono cresciuti. Ho dovuto fare i conti con il fatto che la mia ironia può essere difficile per i miei figli e quindi tutto quello che io veicolo è qualcosa che arriva a loro, attraverso il fatto che vedono e giudicano e anche attraverso altre persone. Si cambia per forza”.

Sonia Bruganelli si racconta senza filtri: dall’ex marito Bonolis ai figli, passando per il lavoro

“Alcuni miei comportamenti erano anche una risposta al dolore che ho provato, perché nel mio caso la malattia di un figlio è stato devastante perché non puoi fare niente, e poi ti rendi conto, dopo, che erano grida d’aiuto che io lanciavo nel mio modo, anche un po’ più dissacrante. Poi crescendo e facendo crescere i tuoi figli mi sono resa conto che ho fatto un bel lavoro e allora ho iniziato ad essere più tranquilla”, ha insistito Sonia Bruganelli, la quale è passata poi a parlare della rottura con Bonolis.

