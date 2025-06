Personaggi tv. Perché Max Tortora non sarà nel sequel de “I Cesaroni”: l’attore rompe il silenzio – C’è un ritorno attesissimo nel panorama della fiction italiana: “I Cesaroni – Il Ritorno”. Il titolo fa già battere il cuore a chi, tra il 2006 e il 2014, ha riso, pianto e sognato con le vicende di casa Cesaroni. La notizia del sequel ha acceso l’entusiasmo dei fan, curiosi di scoprire che fine abbiano fatto Giulio, Lucia, i figli e gli amici di una delle famiglie più amate della televisione italiana. Ma, tra volti noti e qualche new entry sul set, c’è anche un’assenza che fa rumore: quella di Max Tortora, indimenticabile interprete di Ezio Masetti, il meccanico romanaccio dal cuore d’oro, amico della famiglia Cesaroni.

Il sequel dei “Cesaroni” prende forma (ma senza Ezio)

La nuova stagione, le cui riprese sono in corso sotto la regia di Claudio Amendola, porterà con sé una ventata di novità. La trama si aggiorna, nuovi personaggi entrano in scena, e l’obiettivo è chiaro: rinnovare senza tradire lo spirito originale. Ma per chi si aspettava un ritorno al completo del vecchio cast, ecco la delusione: Ezio Masetti non ci sarà. A confermare l’assenza è stato proprio Max Tortora, che ha affidato la spiegazione a una lunga intervista pubblicata su Oggi.

Max Tortora spiega perché non sarà nel cast

L’attore romano, reduce dal successo della serie crime “Doppio Gioco”, ha chiarito di non aver potuto prendere parte al sequel per motivi di tempistiche. “No, non mi vedrete nella nuova serie dei Cesaroni”, ha dichiarato con franchezza. “A volte le proposte arrivano mentre si ha altro in ballo che sta per partire, per cui non si possono incastrare le cose”, ha aggiunto il famoso attore. Un’assenza, però, che non è definitiva. Tortora ha lasciato la porta aperta a un eventuale ritorno: “Non ho mai chiuso le porte al personaggio. Mi prendo del tempo e poi magari torno con il mio Ezio quando sarà il momento giusto”. Secondo quanto trapelato, Ezio non è stato cancellato dalla sceneggiatura, quindi potrebbe tornare nella storia in un secondo momento, magari a sorpresa. L’attore ha parlato poi della collega Alessandra Mastronardi.

