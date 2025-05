“I Cesaroni – Il ritorno”: segreti, nuove coppie e colpi di scena (FOTO)

News Tv. Dopo dieci anni di attesa, Giulio Cesaroni e la sua rumorosa famiglia tornano a far battere il cuore del pubblico italiano con una nuova stagione dal titolo eloquente: I Cesaroni – Il ritorno. Le riprese sono in corso a Roma, nel quartiere iconico della Garbatella, luogo simbolo della fiction targata Mediaset. A firmare il grande ritorno ci sono Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera, per una coproduzione Publispei e RTI/Mediaset prodotta da Verdiana Bixio. La regia è affidata ancora una volta a Claudio Amendola, che interpreta anche il capofamiglia, Giulio, in una stagione composta da dodici episodi che promettono di mescolare comicità, emozioni e attualità. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Sognando Ballando con le stelle”, Milly Carlucci annuncia il cast completo

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, chi rinuncia a poche ore dall’inizio: il colpo di scena

“I Cesaroni – Il ritorno”, la trama: Giulio tra nuove sfide, vecchi amici e una bottiglieria in crisi

Nella nuova stagione, Giulio Cesaroni vive una quotidianità apparentemente serena: si dedica ai suoi cari e gestisce con dedizione la casa di famiglia, punto fermo della narrazione. Ma dietro l’apparenza idilliaca si cela un problema serio: la bottiglieria, cuore pulsante della serie, è in gravi difficoltà economiche e rischia di essere venduta all’asta. A peggiorare la situazione, spunta un nemico insospettabile: il fratello Augusto, interpretato dal veterano Maurizio Mattioli. Al fianco di Giulio, però, non mancano gli amici storici come Stefania (Elda Alvigini) e Walter (Ludovico Fremont), quest’ultimo ora cameriere proprio nella bottiglieria. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, spunta il nome del secondo opinionista: la trattativa (segreta) di Mediaset e il retroscena su Simona Ventura

Leggi anche: Maria De Filippi e quella fobia che l’accompagna da sempre: la stessa di Ultimo

Amori complicati e ritorni sorprendenti

Non mancano gli intrecci sentimentali: Mimmo si troverà coinvolto in una relazione difficile con Ines (Chiara Mastalli), madre di Olmo (Andrea Arru), un ragazzo neuro-divergente che porterà nuovi temi e sfumature alla narrazione, fa sapere Style Magazine. Tra i momenti più attesi, il ritorno di Alice e Rudy – rispettivamente Micol Olivieri e Niccolò Centioni – dopo anni di gelo fuori dal set: secondo indiscrezioni, i due faranno finalmente pace in una scena molto intensa ambientata durante un funerale. Anche Antonello Fassari farà la sua apparizione in un momento chiave, regalando al pubblico un tocco di nostalgia.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva