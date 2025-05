“Sognando Ballando con le stelle”, Milly Carlucci annuncia il cast completo

News Tv. Venerdì 9 maggio in prima serata su Rai 1 debutta Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off celebrativo creato da Milly Carlucci per festeggiare i 20 anni dello storico programma. In collegamento con La volta buona, la conduttrice ha letto in diretta l’elenco ufficiale delle coppie in gara, dando così il via al countdown per un format inedito e ambizioso. L’idea è semplice ma potente: 10 nuovi ballerini professionisti, selezionati attraverso un casting televisivo durato tre settimane, si sfideranno in coppia con volti noti dello show per conquistare un posto da maestro o maestra nella prossima edizione del programma ufficiale. (Continua dopo le foto)

Vecchie glorie e nuove stelle: il mix vincente di Milly

Milly li ha chiamati “i vecchi” con affetto, ma si tratta di nomi storici e amatissimi del programma: da Bianca Guaccero, vincitrice dell’ultima edizione, a Emanuele Filiberto, trionfatore nel 2009. E ancora Federica Pellegrini, Nathalie Guetta, Gabriel Garko, e Wanda Nara, solo per citarne alcuni. Ma ci sarà anche Francesco Totti, probabile “ballerino per una notte”. Accanto a loro, i nuovi talenti: Yuri, Hugo, Mario, Chiquito, Yoyo Flow, Eleonora, Vanessa, Aly-Z, Valentina e Janja, scelti da una giuria d’eccezione composta da Simone Di Pasquale, Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Matteo Addino. La promessa? “Sarà una gara vera, con tutto il fascino della sfida ma anche la magia del ricordo”, ha detto Carlucci. (Continua dopo le foto)

Le 10 coppie in gara: chi ballerà con chi

Le coppie sono ufficiali e pronte per la pista. Ecco gli abbinamenti rivelati da Milly Carlucci:

1. Yuri Orlando e Alessandra;

2. Hugo Nordström e Giada;

3. Mario Cecinati e Vera;

4. Chiquito e Anastasia;

5. Yoyo Flow e Rebecca;

6. Eleonora Riccardi e Luca;

7. Vanessa Lacedonia e Carlo;

8. Aly-Z e Moreno;

9. Valentina Fiori e Nikita;

10. Janja Mami e Pasquale.

Le esibizioni si alterneranno a momenti revival con performance degli ex concorrenti e ospitate dei ballerini storici, come Raimondo Todaro, Samuel Peron, Samanta Togni e Simone Di Pasquale, già protagonisti assoluti del sabato sera di Rai 1.

