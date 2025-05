News tv. “Amici”, chi sarebbe il prossimo eliminato: pubblico senza parole – Countdown per la finale di Amici 24: sabato 18 maggio, Maria De Filippi ci porterà all’epilogo di questa emozionante edizione, pronta a svelare il trionfatore. Con la tensione che raggiunge livelli stellari, i concorrenti danno il massimo per conquistare il podio. Ogni esibizione può ribaltare le sorti della gara, e nulla è deciso fino all’ultimo secondo. I fan non stanno nella pelle. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, chi sarebbe il prossimo eliminato: pubblico senza parole

Adrenalina alle stelle e competizione spietata: il prossimo serale segnerà un'altra eliminazione, lasciando i ragazzi in sospeso. Ogni giudizio, ogni voto del pubblico può essere decisivo. All'interno della scuola, la tensione è palpabile e i ragazzi si confrontano apertamente, tra dubbi e sogni di gloria.

“Amici”, chi sarebbe il prossimo eliminato: c’è stata una discussione

Rumors di corridoio: Trigno sulla graticola? Tra le discussioni più accese degli ultimi giorni c’è quella che riguarda Trigno. In un momento di confronto interno, agli allievi è stato chiesto chi, secondo loro, non meritasse un posto in finale. Il nome più ricorrente è stato proprio il suo. Una rivelazione che ha lasciato Trigno sorpreso e il pubblico attonito. Nonostante il suo percorso sia stato coerente, sembra che non abbia convinto del tutto i suoi compagni.

