“L’Isola dei famosi”, spunta il nome del secondo opinionista: la trattativa (segreta) di Mediaset e il retroscena su Simona Ventura

News Tv. Manca pochissimo alla partenza della 19ª edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 e per la prima volta condotta da Veronica Gentili. La grande novità? Il ritorno di Simona Ventura, volto storico del reality, non come conduttrice o naufraga, ma nel ruolo – inedito per lei – di opinionista unica. Una scelta che ha già fatto discutere, ma che secondo fonti attendibili nasconde retroscena contrattuali tutt’altro che banali. (Continua dopo le foto)

Simona Ventura unica opinionista

A svelarli è il sito Dagospia, che parla di una trattativa tutt’altro che semplice, iniziata mesi fa tra Mediaset, la Ventura e il suo nuovo agente, Beppe Caschetto. Dopo aver chiuso con Lucio Presta, Simona avrebbe alzato le sue richieste economiche, ricevendo però un secco rifiuto dall’azienda. L’accordo, tuttavia, sarebbe stato salvato da una clausola ben precisa: Ventura sarebbe stata sì nel cast, ma a patto di essere l’unica opinionista. Una clausola che – stando a quanto riportato – Simona Ventura avrebbe imposto già all’inizio della trattativa, proprio per garantire la sua centralità nello studio. Secondo Dagospia, la Ventura non avrebbe gradito l’ipotesi di dover condividere la scena con una seconda voce, preferendo un ruolo esclusivo che rafforzasse il suo ritorno simbolico all’interno del programma che ha contribuito a lanciare. (Continua dopo le foto)

Mediaset si muove dietro le quinte

Mediaset, ufficialmente, avrebbe accettato questa richiesta. Eppure, sempre secondo la ricostruzione del portale diretto da Roberto D’Agostino, qualcosa si sarebbe mosso nel dietro le quinte. La rete, insieme alla stessa Veronica Gentili, avrebbe continuato a cercare un secondo opinionista, portando avanti contatti riservati con due nomi noti del piccolo schermo. Si tratta di due personaggi che potrebbero far discutere e che Simona Ventura difficilmente potrebbe accettare.

