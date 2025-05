“L’Isola dei Famosi”, chi rinuncia a poche ore dall’inizio: il colpo di scena

News Tv. Ci siamo quasi: oggi, mercoledì 7 maggio, su Canale 5, debutta L’Isola dei Famosi 2025. Alla guida dello show troveremo la frizzante Veronica Gentili, che non sarà sola nella conduzione. Al suo fianco, il carismatico opinionista Simona Ventura, mentre dall’Honduras Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato sul campo. Ma attenzione, perché dietro le quinte si è consumato un vero colpo di scena. (Continua dopo le foto)

“L’Isola dei Famosi 2025” riparte da zero: nuovo cast, vecchie tensioni

Questa sera prende ufficialmente il via la 19ª edizione de L'Isola dei Famosi, completamente rinnovata. Alla conduzione debutta Veronica Gentili, volto prestato dall'informazione all'intrattenimento. Accanto a lei, l'inviato in Honduras sarà Pierpaolo Pretelli, ex gieffino e già rodato nel mondo del varietà Mediaset. Ma l'attenzione del pubblico è tutta su di lei: Simona Ventura, che torna nel programma che ha contribuito a lanciare, ma in una veste inedita, quella di opinionista unica. Una scelta che già fa discutere, non solo per la natura "monocratica" del ruolo, ma soprattutto per i retroscena svelati da Dagospia, secondo cui la presenza della Ventura in questa edizione sarebbe il frutto di complesse trattative economiche e strategiche.

Il ritorno di Super Simo: tra cachet e clausole esclusive

Secondo quanto riportato da Dagospia in una recente “Dagonota”, Simona Ventura avrebbe inizialmente chiesto a Mediaset un compenso elevato per tornare all’Isola, dopo aver abbandonato il manager Lucio Presta ed essere passata sotto l’ala di Beppe Caschetto. Una cifra che però non ha trovato l’approvazione dei vertici di Cologno Monzese. “Una cifra consistente che ha ricevuto il niet di Mediaset”, scrive il sito di Roberto D’Agostino, “e che ha costretto il potentissimo agente a fare retromarcia per piazzare la sua pupilla nel programma”. Ma non senza condizioni: per compensare la riduzione economica, Simona Ventura avrebbe preteso una clausola ben precisa. Vale a dire, essere l’unica opinionista in studio, senza alcun compagno di poltrona a dividerne spazio, voce e visibilità. Mediaset però, aveva in mente tutto un altro programma.

