Personaggi tv. Maria De Filippi e quella fobia che l'accompagna da sempre: la stessa di Ultimo – Maria De Filippi, da oltre trent'anni, ha abituato il pubblico a vedere la sua calma disarmante, quella stessa serenità che la contraddistingue ogni volta che entra in studio per presentare i tronisti, i ballerini o gli ospiti. Sorridente e impeccabile, la conduttrice sembra sempre sotto controllo, senza mai far trapelare alcuna emozione che potrebbe mettere in discussione quella sua facciata imperturbabile.

Maria De Filippi e quella fobia che l’accompagna da sempre: la stessa di Ultimo, di che si tratta

Eppure, dietro questa maschera di tranquillità, si nasconde una paura che la tormenta da sempre. Una paura che, sebbene lei faccia di tutto per non mostrarla, la accompagna come una costante ombra. E no, non stiamo parlando di una fobia comune, né di quella piccola ansia che tutti proviamo quando ci prendiamo un colpo di tosse o avvertiamo un dolore improvviso. C'è qualcosa di più profondo, qualcosa che Maria De Filippi ha condiviso con pochi, ma che in realtà non riguarda solo lei. Sì, c'è una fobia che, oltre a lei, sembra accomunare anche un altro personaggio molto amato dal pubblico. Un cantante, per l'esattezza, che di recente ha rivelato la stessa insicurezza. Si tratta di Ultimo.

Maria De Filippi ha la stessa fobia di Ultimo: cos’è

Nel 2015, in un’intervista a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, la conduttrice, con una sincerità sorprendente, ha rivelato qualcosa che pochi avrebbero immaginato. Maria De Filippi ha confessato di soffrire di una paura incontrollabile delle malattie. Un’ossessione che non si limita a un semplice spavento di tanto in tanto, ma che ha un nome ben preciso: ipocondria acuta. “Penso di superare Carlo Verdone in ipocondria, conosco tutto”, aveva dichiarato con una punta di ironia. La stessa ipocondria che il regista ha spesso raccontato di vivere, ma che, come Maria, può diventare debilitante, invadendo la mente e le giornate. Ecco il punto di svolta: la regina della televisione italiana ha una paura terribile delle malattie. Non una condizione passeggera, né una semplice fissazione. A dimostrarlo ci sono alcuni comportamenti curiosi che rivelano l’intensità di questa fobia. E li ha svelati lei stessa…

