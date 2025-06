Personaggi tv. Sangiovanni, si è saputo solo ora: il momento più buio della sua vita – Aveva solo 17 anni quando si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando al programma cult Amici di Maria De Filippi, ma già da allora Sangiovanni si trovava proiettato in un mondo troppo veloce e spesso brutale. Un mondo, quello della discografia, che tratta i giovani artisti come fabbricatori seriali di tormentoni, spremendoli senza sosta in cerca del prossimo successo virale.

Oggi, a 22 anni, il cantautore vicentino guarda indietro e racconta con sincerità cosa ha significato crescere sotto i riflettori. Lo fa nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan, dove si confessa senza filtri: “Mi sentivo male, quasi in colpa a stare con le persone, perché pensavo: io sono un artista, ho fortuna, non è giusto che mi si veda triste. Ma proprio questo pensiero mi faceva star peggio”.

Sangiovanni, la paura di fallire e la forza di ripartire

Aver raggiunto il successo da giovanissimo può sembrare un sogno, ma comporta anche un peso. Sangiovanni lo ammette: la paura di fallire lo ha accompagnato a lungo. Ma oggi, con qualche anno in più e un po’ di consapevolezza in tasca, è più sereno. “Se anche dovessi cadere, ho 22 anni, ho tempo per reinventarmi”, afferma con lucidità. Non è più il ragazzo che deve dimostrare tutto subito. Ora è un giovane uomo che sa che la carriera è fatta anche di pause, ripartenze e risalite.

