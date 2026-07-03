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Aurora Ramazzotti e il matrimonio con Goffredo Cerza, le foto a sorpresa fanno impazzire i fan

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono entrati nel vivo del momento più atteso. Dopo anni insieme e un piccolo Cesare Augusto che ha già reso la loro famiglia super pop, i due sono pronti a dirsi sì in Sicilia, con un weekend che profuma di festa vip e colpi di scena (quelli che piacciono tanto ai social).

Negli ultimi giorni Aurora aveva già lasciato qualche briciola di emozione online: dall’ultima prova dell’abito tra ricordi di famiglia fino al viaggio verso Catania con mamma Michelle Hunziker.

Prima della cerimonia, però, c’era da superare il livello finale: la burocrazia. E sì, anche le storie d’amore più romantiche devono fare i conti con firme, carte e timbri. Nelle scorse ore Aurora ha pubblicato su Instagram uno scatto che racconta proprio quel momento: l’ultimo passo ufficiale prima di diventare marito e moglie.

Aurora Ramazzotti alla vigilia del matrimonio in Sicilia

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