Personaggi tv. Barbara D’Urso, strada tutta in salita per lei: il suo progetto bloccato in Rai – Il tanto vociferato ritorno di Barbara d’Urso sul piccolo schermo sembra essere ancora una volta rimandato. Da mesi si rincorrono indiscrezioni su un suo approdo in Rai dopo la brusca separazione da Mediaset, ma secondo quanto riportato dal portale AffariItaliani.it, le trattative avrebbero subito una brusca frenata.

Un vero e proprio progetto sembrava esserci – e anche in fase piuttosto avanzata – ma qualcosa si sarebbe incrinato all’improvviso, portando i vertici Rai a fare marcia indietro. “Pare che un progetto ci fosse, ma sarebbe stato bloccato sul nascere…”, si legge su “Affari tuoi”. Un dietrofront che lascia l’amaro in bocca ai fan della conduttrice partenopea, ormai lontana dalla tv da quasi due anni. Da quando ha lasciato la conduzione di Pomeriggio Cinque, di Barbarella si è parlato più per i rumor che per presenze effettive in video. Il ritorno sembrava vicino, ma anche stavolta qualcosa è andato storto.

Un nuovo “Stranamore” per Rai1? Il progetto (saltato) della discordia

Ma di quale progetto stiamo parlando esattamente? Sempre AffariItaliani.it ha svelato i dettagli dell’idea naufragata. I vertici Rai avrebbero voluto riportare in vita lo storico format “Stranamore”, reso celebre da Alberto Castagna su Canale 5 negli anni ’90, ma in una versione aggiornata e più adatta alla sensibilità del pubblico contemporaneo. Il programma sarebbe dovuto andare in onda su Rai1 in prima serata il venerdì, a partire da gennaio 2026, con Barbara d’Urso al timone. Un vero ritorno in grande stile per la conduttrice, che su quel tipo di televisione popolare e sentimentale ha costruito buona parte del suo successo. “L’idea stavolta, secondo quanto apprendiamo, sarebbe stata quella di proporre nel venerdì sera di Rai1 da gennaio un fortunato format del passato, ovvero quel Stranamore (riveduto e corretto) portato al successo la domenica sera su Canale 5 da Alberto Castagna…”, si legge sul sito.

