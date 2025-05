Personaggi tv. Barbara D’Urso e il ritorno in tv: ecco dove – Il 7 maggio 2025 è un giorno speciale per Barbara d’Urso, che spegne 68 candeline. Ma non è l’unica festa in famiglia: nello stesso giorno compie gli anni Mauro Berardi, l’uomo che la conduttrice ha più volte definito “il più importante della sua vita”. Berardi, storico produttore cinematografico, raggiunge oggi il traguardo degli 82 anni. Un compleanno condiviso, dunque, e celebrato con tenerezza da Carmelita che, sui social, ha pubblicato una foto romantica di altri tempi e un messaggio che ha scaldato il cuore dei fan, che continuano a seguirla nella speranza che torni presto in tv. Un rientro sul piccolo schermo che stando ai rumor non è così lontano. (continua a leggere dopo le foto)

“Auguri al padre dei miei due figli che oggi compie gli anni (ed anche io)”. Poche parole, semplici, cariche di affetto. Così Barbara d’Urso ha voluto omaggiare pubblicamente Mauro Berardi, suo compagno storico per undici anni, dal 1982 al 1993. Un legame che, pur essendosi interrotto, ha lasciato un segno profondo. (continua a leggere dopo le foto)

La foto postata su Instagram li ritrae abbracciati al mare, sorridenti, in un momento di complicità sincera. Un’immagine vintage, lontana nel tempo ma ancora viva nel cuore di Barbara D’Urso. Non è la prima volta che la conduttrice dedica parole pubbliche al suo ex: in passato ha raccontato di averlo amato follemente, un sentimento che Berardi ha ricambiato, anche se le differenze caratteriali alla fine hanno avuto la meglio. Dopo la fine della relazione, il rapporto tra i due non è stato subito idilliaco. Si è parlato di anni turbolenti, segnati da incomprensioni e tensioni, una vera e propria “guerra fredda” familiare. Ma col tempo, le ferite si sono rimarginate. È tornata la stima, è tornato l’affetto. Oggi i due ex condividono un legame maturo e affettuoso, un rapporto che tiene al centro i loro due figli: Giacomo e Emanuele. Ma mentre la d’Urso festeggia, sul fronte professionale qualcosa si muove.

