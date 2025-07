Barbara D’Urso rompe il silenzio: “Mi hanno fatto fuori così”. La verità mai raccontata prima

Personaggi TV. Sono passati due anni da quando Barbara D’Urso ha lasciato la televisione, scegliendo di ritirarsi sotto i riflettori senza però mai allontanarsi davvero dai suoi fan. In questo periodo ha preferito mantenere un profilo basso, dedicandosi alla sua vita privata e alle passioni personali, senza mai alimentare gossip o polemiche. Ma adesso, per la prima volta, rompe il silenzio in una lunga intervista al Corriere della Sera, raccontando la verità mai detta prima.

Il momento dello shock: “Era il 26 giugno 2023 alle 16:30”

Era il 26 giugno 2023, precisamente alle 16:30, quando Barbara D’Urso ricevette la notizia che avrebbe dovuto lasciare Pomeriggio Cinque, la trasmissione che lei stessa aveva creato nel 2008 e portato al successo. Una decisione improvvisa, un fulmine a ciel sereno. “È stato come essere travolta da un tir”, ha raccontato, svelando quanto quel momento sia stato traumatico.

Durante quei giorni difficili, ha scelto il silenzio. Nessuna dichiarazione, nessuna replica. Solo attesa, pazienza, e la forza di non lasciarsi travolgere da dicerie e maldicenze. “Sono state dette cose spiacevoli su di me”, ammette. Ma il calore del suo pubblico non è mai venuto meno. Migliaia di italiani continuano a sperare in un suo ritorno in televisione.

Il sostegno inaspettato (ma non da tutti)

In mezzo alla delusione e al silenzio generale del mondo televisivo, Gerry Scotti è stato l’unico a schierarsi apertamente dalla sua parte. “Mi manca vederla in tv”, ha dichiarato pubblicamente. Parole che hanno toccato profondamente Barbara, che ricorda con gratitudine anche Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi, gli unici – oltre a Gerry – ad averla chiamata per sapere come stesse.

Tutti gli altri, invece, sono spariti. Nessun messaggio, nessuna chiamata. Una realtà che la conduttrice affronta con amarezza, ma anche con una dignità che traspare forte dalle sue parole: “Io non porto rancore. Ho scelto il silenzio, e oggi quel silenzio parla per me.”

