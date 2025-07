“Beccati insieme”. “Temptation Island”, il gossip sul ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati

Personaggi Tv. Torna a far parlare di sé una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island. Dopo rotture, confronti e un percorso televisivo turbolento, sarebbero di nuovo vicini. Le immagini dal matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, anche loro ex volti del reality dei sentimenti, alimentano i sospetti. A svelare i retroscena è Alessandro Rosica, ma i diretti interessati, per ora, preferiscono non commentare. Ecco cosa è successo e perché il gossip si fa sempre più insistente.

Leggi anche: Nathaly Caldonazzo, la rivelazione a sorpresa su “Temptation Island”

Francesca Sorrentino e Manuel Maura: dall’addio televisivo alla riappacificazione segreta

Dopo la rottura in diretta a Temptation Island, Francesca aveva voltato pagina con la partecipazione a Uomini e Donne, ma la sua esperienza da corteggiatrice è finita in fretta. Da allora, le voci su un riavvicinamento con Manuel non si sono mai spente. Tra tira e molla, silenzi e segnali ambigui, i due sembrano non essere mai riusciti a tagliare davvero il filo che li unisce. L’impressione è che qualcosa tra loro non sia mai davvero finito e gli ultimi gossip sembrerebbero confermare questa ipotesi.

Ritorno di fiamma tra Francesca e Manuel? Gli indizi dal matrimonio di Gabriela e Giuseppe

Le immagini parlano chiaro: Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono stati visti vicini e complici durante le nozze di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, celebrato di recente. Un video condiviso da un invitato su TikTok mostra i due ex partecipanti di Temptation Island seduti uno accanto all’altra in chiesa, sguardi complici e sorrisi sospetti.

A differenza del passato, quando le crisi venivano documentate a colpi di storie e interviste, stavolta né Francesca né Manuel hanno commentato direttamente la notizia. Entrambi, però, hanno pubblicato contenuti dal matrimonio, senza mai mostrarsi insieme ma lasciando intendere una certa intimità condivisa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva