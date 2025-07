Personaggi tv. Belen, il malore mentre era sola in casa: come sta – Chi l’avrebbe mai detto che Belen Rodriguez, regina delle luci e dei riflettori, potesse svegliarsi alle sei del mattino con il cuore in gola e… senza nessuno attorno? Sì, avete capito bene: la showgirl argentina, tra un volo e l’altro, è tornata a Milano per lavoro e si è ritrovata vittima di un malore improvviso. E, indovinate? In casa, nemmeno l’ombra dei suoi figli, amici fedeli o parenti pronti a farsi in quattro.

Belen, il malore mentre era sola in casa: come sta

Senza perdere il suo spirito social, Belen ha deciso di raccontare tutto tramite una raffica di storie su Instagram. “Alle 6 del mattino mi sono sentita malissimo, ero da sola a casa, sono venuta a Milano per lavoro… e stavo per chiamare l’ambulanza ma non so che cosa ho avuto”, scrive, lasciando tutti i suoi follower con il fiato sospeso. La scena? Lei, distesa a letto, visibilmente provata ma ancora capace di strappare un sorriso ai fan più apprensivi. Fidatevi: il panico ha fatto il giro del web più veloce di un gossip estivo! E per chi ama i retroscena: tra le chicche inedite, Belen ha confessato di aver pensato davvero di chiamare l’ambulanza, ma poi ha preferito respirare a fondo e sperare che il tutto rientrasse. Altro che colazione con caffè e cornetto: qui si va di brividi mattutini!

Cosa è accaduto alla showgirl argentina?

Nel frattempo, qualcuno si sarà chiesto: e i figli? E gli amici inseparabili? Niente, tutti fuori scena. Belen, sola come non mai, ha dovuto affrontare la paura in pigiama. Ma quali sono state le sue mosse per riprendersi?

