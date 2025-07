“È stato un affronto”, Lorella Cuccarini svela il retroscena amaro sull’addio alla Rai

Personaggi Tv. C’era un tempo in cui il sabato sera aveva il profumo del varietà e il volto rassicurante di Lorella Cuccarini. Poi, qualcosa si spezzò. Dietro i riflettori, dove la luce si affievolisce e il palcoscenico si fa silenzioso, anche i grandi nomi possono ritrovarsi in panchina. È lì che si è trovata Lorella, una delle showgirl più amate della televisione italiana, nei primi anni Duemila. Oggi, a distanza di anni e con una carriera che ha saputo reinventarsi, Cuccarini torna su quei momenti con lucidità e senza giri di parole. E lo fa con un’intervista al settimanale Gente, in cui racconta le luci e le ombre di una vita spesa tra studi televisivi, palinsesti ballerini e scontri dietro le quinte.

Leggi anche: “La differenza tra me e Stefano De Martino…”. Gerry Scotti, nuovo attacco ad “Affari Tuoi”: le sue parole

Lorella Cuccarini, una carriera luminosa ma non senza ferite

Icona degli anni d’oro della Tv generalista, Lorella Cuccarini è stata – e resta – una delle protagoniste più amate dal pubblico italiano. Ballerina, cantante, conduttrice e attrice, ha attraversato decenni con il suo sorriso inconfondibile e una presenza scenica che ha fatto scuola. Da Fantastico a Paperissima, da Buona Domenica a Trenta ore per la vita, ha regalato al pubblico momenti indimenticabili, diventando il volto rassicurante delle famiglie italiane.

Leggi anche: Trovata morta la star della Tv, i risultati dell’autopsia: terribile

Le ferite aperte dell’epilogo con la Rai

Dietro quell’energia travolgente e quell’apparente invincibilità, però, si cela una donna che ha affrontato anche fasi complesse, dove il successo sembrava non bastare più. Oggi, alla soglia di una nuova maturità artistica, Lorella può permettersi di tirare le somme. Lo fa con eleganza, ma senza dimenticare: “Sono stata messa in panchina, per me è stato un affronto”. Una frase che racconta tutto il dolore per i momenti in cui, nonostante i riconoscimenti, le porte sembravano chiudersi e il palinsesto diventava un limbo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva