“Buttati dalla terrazza”: messaggio shock alla dama di Uomini e Donne durante il compleanno

Personaggi TV. Tra brindisi, sorrisi e foto ricordo, Roberta Di Padua stava semplicemente celebrando il suo compleanno. Un momento personale e felice, condiviso con i fan come spesso accade sui social. Ma sotto a quel video – in cui appare raggiante accanto al figlio e al compagno Alessandro Vicinanza su una terrazza mozzafiato ad Amalfi – si è insinuato un commento da brividi.

“Vedo che il balcone è alto, approfittane!”. È questa la frase agghiacciante che un utente ha scritto pubblicamente sul profilo Instagram della ex dama di Uomini e Donne, alludendo chiaramente a un invito a togliersi la vita.

La replica sconvolta: “Ma cosa vi scatta nella testa?”

Roberta, scossa ma lucida, non ha potuto restare in silenzio. Ha deciso di rispondere pubblicamente, condividendo il suo disappunto per un messaggio che – come ha detto lei stessa – ha superato ogni limite.

“Va bene dire che non piaccio, che sono finta, antipatica… ci sta. Ma questo? Questo è un messaggio a cui non riesco a dare un senso. Cosa vi scatta nella testa? Cosa vi mangiate la mattina?”, ha detto, cercando parole che potessero restituire l’assurdità di quanto letto.

Non si tratta solo di un commento offensivo. Si tratta di un vero e proprio incitamento al suicidio, pubblicato alla luce del sole, su un social seguito da migliaia di persone.

Il confine sempre più sottile tra odio e pericolo

La frase – violenta, gratuita, devastante – ha riaperto una ferita che in molti personaggi pubblici conoscono fin troppo bene. Quella del cyberbullismo travestito da “libertà d’espressione”.

Non è la prima volta che i volti noti di Uomini e Donne diventano bersaglio di messaggi carichi d’odio: lo stesso è accaduto più volte anche a Ida Platano, spesso in lacrime in studio per gli attacchi ricevuti.

Ma questa volta non si parla solo di critiche: l’odio ha superato ogni soglia di umanità, diventando un’arma pericolosa. E Roberta, con tutta la lucidità possibile, ha scelto di non tacere.

