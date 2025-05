Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi: spunta un messaggio social e il gelo con Belen

Personaggi TV. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero in crisi. I fan più attenti lo sospettavano già da settimane, ma ora a confermare indirettamente l’allontanamento della coppia è proprio un messaggio criptico pubblicato dalla showgirl argentina su Instagram. La frase, tanto semplice quanto evocativa, ha scatenato una valanga di commenti e teorie sulla sua situazione sentimentale.

Il messaggio di Cecilia

“Chi è ferito, ferisce. Chi è guarito, cura” – sono queste le parole condivise da Cecilia nel suo ultimo post. Un riferimento al suo stato d’animo? Ai fan non è sfuggito il tono malinconico della frase, né il fatto che da giorni marito e moglie non compaiono più insieme sui social. Un dettaglio insolito per una coppia che, fino a poco tempo fa, condivideva ogni momento della propria quotidianità.

A rafforzare le voci su una possibile crisi, è anche la totale assenza di Ignazio Moser dalle stories e dai video della sua compagna. L’ex ciclista, solitamente molto attivo su Instagram, sembra essersi defilato, alimentando così le indiscrezioni. Anche Cecilia appare sempre più sola nelle sue pubblicazioni: selfie, eventi, shooting… ma nessuna traccia del marito. I follower si interrogano: semplice pausa social o c’è davvero qualcosa che non va? Alcuni ritengono che la frase pubblicata da Cecilia rappresenti una ferita ancora aperta, forse legata a incomprensioni o problemi di fiducia all’interno della coppia. Nessuno dei due, per ora, ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il silenzio vale più di mille parole. Ma in questa storia entra in scena anche Belen.

