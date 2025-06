Chiara Pompei, gli esiti degli esami al cervello dopo il tentato suicidio

Personaggi TV. Un lunedì che nessuno si aspettava. La notizia ha colpito come un pugno allo stomaco il pubblico di Uomini e Donne e chiunque segua da vicino la vita dei suoi protagonisti. A soli 23 anni, Chiara Pompei, ex tronista del dating show di Canale 5, ha tentato il suicidio, ferendosi con un coltello da cucina al termine di una lite accesa con il fidanzato Riccardo Sparacciari. È stato proprio lui, presente durante il dramma, a soccorrerla per primo, contribuendo a salvarle la vita in attesa dell’arrivo dei medici. Oggi Chiara è ricoverata in una struttura psichiatrica, ma è lei stessa a rompere il silenzio e raccontare, con lucidità sorprendente, ciò che è successo.

“Il mio cervello è sano”: cosa dicono gli esami

Attraverso le sue storie social, Chiara ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni di salute e sugli esiti dei controlli medici effettuati dopo il ricovero. “Mi trovo qui aspettando che la ferita passi, perché ho perso parecchio sangue e stavo per morire”, scrive. Ma la vera notizia è arrivata con una frase secca: “Hanno valutato che il mio cervello è sano”. Un’affermazione che rassicura chi l’ha seguita con apprensione in questi giorni difficili. La giovane si sta riprendendo lentamente, tra terapie, monitoraggi e tanto sostegno da parte della famiglia e degli amici. “Già sto molto meglio. Ho fatto un gesto che non rifarò mai più”, promette.

Le cause del crollo: “Mi sentivo sola, incompresa e offesa”

Tra le righe del suo sfogo, Chiara Pompei ha anche provato a spiegare cosa l’ha spinta a quel gesto estremo. Non entra nel dettaglio, ma lascia trapelare un crollo emotivo improvviso: “Il momento di felicità che vivevo è crollato, e mi sono ritrovata nel buio più totale”. Il dolore, l’incomprensione e un senso di fallimento sono stati i detonatori. “Non accettavo il fallimento. Ero sola, incompresa e offesa”, ha ammesso. Ma ora, dopo l’orrore, è tornata a farsi forza: “Adoro ogni mia sfaccettatura, e chi non l’accetta se ne può andare anche a f*”. Parole dure, ma cariche di consapevolezza, di rabbia trasformata in affermazione.

