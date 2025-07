Clizia Incorvaia, la straziante rivelazione sulla relazione con Paolo

Il 12 luglio 2024, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono promessi amore eterno sulla spiaggia di Forte dei Marmi, lo stesso luogo in cui si erano incontrati, oltre quarant’anni prima, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. A un anno di distanza, il primo anniversario di nozze arriva come un nodo al cuore: la gioia dell’amore si intreccia con il dolore per la scomparsa di Eleonora Giorgi, avvenuta nel marzo scorso. Un bilancio denso di emozioni che Clizia ha raccontato sulle pagine di Gente. Come è cambiato il loro rapporto ad un anno dal matrimonio e soprattutto dopo la morte dell’attrice?

Leggi anche: L’irresistibile e pluripremiata serie comica acclamata dalla critica è tornata su Netflix

L’eredità di Eleonora Giorgi: amore e consapevolezza

Clizia e Paolo si erano sposati in un momento ancora sereno, quando Eleonora Giorgi era presente e piena di energia. Ma nel giro di pochi mesi la malattia ha preso il sopravvento, segnando un tracollo che ha portato rapidamente al triste epilogo. «Ci manca tanto. Ma questi mesi ci hanno reso ancora più uniti e consapevoli di quanto siamo forti insieme», ha confidato Clizia.

Nel ricordo della madre di Paolo, restano parole cariche di significato: «Godetevi la vita, coltivate ogni giorno il vostro amore», era il consiglio che Eleonora ripeteva spesso, e che oggi risuona ancora più forte. È proprio da quel messaggio che i due coniugi hanno scelto di trasformare il dolore in gratitudine, celebrando il loro primo anno di matrimonio con rinnovata dolcezza.

L’amore nella prova del dolore

«La scomparsa di Eleonora ha influito moltissimo su di noi», ha dichiarato Clizia Incorvaia in una delle interviste più intime rilasciate dopo il lutto che ha colpito la famiglia. La morte dell’attrice, avvenuta il 3 marzo 2025 a causa di un tumore al pancreas, ha lasciato un vuoto profondo nella vita della coppia.

L’influencer siciliana ha raccontato il peso di quei giorni bui: «Il dolore lacerante di lasciarla andare e di non averla più accanto a noi, il vuoto che ha lasciato, ci ha messo a dura prova». Parole che non mascherano la sofferenza, ma ne riconoscono il valore trasformativo. «Abbiamo capito subito che l’amore va alimentato anche di fronte a una sofferenza che ti spezza il cuore e le ali», ha aggiunto Clizia, lasciando trasparire quanto il lutto abbia rafforzato il legame con Paolo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva